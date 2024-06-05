Halkbank EMEKLİLERE Yeni Haber Verdi! Maaş Müşterisi Olanlar 50.000 TL Bugün, Yarın Alabilecek

Halkbank EMEKLİLERE Yeni Haber Verdi! Maaş Müşterisi Olanlar 50.000 TL Bugün, Yarın Alabilecek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-06-2024 12:10

Halkbank üzerinden başlatılan emekli kredisi kampanyası ile birlikte 50.000 TL'ye kadar nakit kredi ödeyecek olan vatandaşlar için yeni kredi kampanyası duyurusu paylaşıldı. Halkbank üzerinden emekli maaşı almanız durumunda daha önce Kredi kullansanız bile düzenli ödemeler yapmış iseniz başvurunuzu gerçekleştirerek 50.000 TL'ye kadar hemen aynı gün içinde Kredi başvurunuzu yapacak ve onaylanan krediyi hemen kullanacaksınız.

Halkbank emekli kredisi kampanyası adı altında başlatılan ve ihtiyaç kredisi olarak verilecek olan bu kredilerde şartları uygun olan tüm bireysel müşterilerin uygun faizlerle kredi ödemeleri aynı gün içinde Kredi hesaplarına yatırılmaktadır.

Halkbank emekli kredisi başvurusunu gerçekleştirmek için maaş almış olduğunuz banka şubesine giderek işlemlerinizi yapabileceğiniz gibi internet şubesi ve mobil bankacılık üzerinden de internet üzerinden kredi başvurusu gerçekleştirebilirsiniz. Halkbank 50.000 TL'ye kadar anında onay almak isteyen vatandaşlar kendi maaş hesapları üzerinden internet şifresi oluşturarak 50.000 TL'ye kadar kredi başvurusunu mobil uygulamalardan 7 gün 24 saat yapabiliyor.

Halkbank şubelerine giderek'te 50.000 TL ve daha yüksek limitlerde de kredi başvurularında bulunabilirsiniz. Halkbank özellikle emekli maaşını kendi bankasına taşıyan ve ilk defa kredi kullanacak olan vatandaşlara maaşlarının 25 katına kadar ihtiyaç kredisi ödemesi yapmaktadır.

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