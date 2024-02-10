Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün’ü buluşturan “Yarın Yokmuş Gibi” dizisinin fragmanı yayınlandı!

Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ü uzun yıllar sonra bir araya getiren "Yarın Yokmuş Gibi" dizisinin fragmanı yayınlandı.

Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün’ü buluşturan “Yarın Yokmuş Gibi” dizisinin fragmanı yayınlandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-02-2024 11:05

Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ü yıllar sonra tekrar bir araya getiren 'Yarın Yokmuş Gibi' dizisinin fragmanı sonunda izleyiciyle buluştu. GAİN kanalında yayınlanacak dört bölümlük dizi, bir röportaj vesilesiyle tanışan genç oyuncu Manolya (Tuba Büyüküstün) ile deneyimli gazeteci Hakan'ın (Halit Ergenç) hikayesini konu alıyor. İkili, dürüst ve açık iletişimin zorluklarını keşfederken, kısa ama yoğun bir süreçte birbirlerine yaklaşıyorlar.

Dizi, 14 Şubat'ta GAİN kanalında seyirciyle buluşacak. Romantizm ve gizem dolu bir atmosfer sunacak olan 'Yarın Yokmuş Gibi', izleyicilere unutulmaz bir deneyim vad ediyor.

Saner Ayar'ın yapımcılığını üstlendiği, CB Medya imzalı dizinin yönetmenliğini Zeynep Günay yapıyor. Ekin Atalar tarafından Theo van Gogh'un 2003 yapımı 'Interview' filminden uyarlanan senaryo, televizyon ekranlarına taşınıyor.

'Yarın Yokmuş Gibi', tüm bölümleriyle 14 Şubat'ta sadece GAİN kanalında izleyicilerle buluşacak."

 

Benzer Haberler
Resmi Gazetede 13:45'de Açıklandı! Emekli Maaşlarını Alanlar İçin Yeni Haber Var! Resmi Gazetede 13:45'de Açıklandı! Emekli Maaşlarını Alanlar İçin Yeni Haber Var!
Emeklilere Müjde: Bayram İkramiyesi Zammı Geliyor! Emeklilere Müjde: Bayram İkramiyesi Zammı Geliyor!
Son dakika! Erken emeklilik için o kişilere müjde geldi! Cumhurbaşkanı onay verdi! Son dakika! Erken emeklilik için o kişilere müjde geldi! Cumhurbaşkanı onay verdi!
Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin: Paranız Kaybolabilir! Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin: Paranız Kaybolabilir!
12 Şubat Pazartesi Dikkat! Emeklilerin Hesabına 8500 TL Yatacak, Cumhurbaşkanı İmzaladı 12 Şubat Pazartesi Dikkat! Emeklilerin Hesabına 8500 TL Yatacak, Cumhurbaşkanı İmzaladı
Son Dakika! Ziraat Bankası Bankamatik Kartınıza 49.000 TL Ödeyecek! Son Dakika! Ziraat Bankası Bankamatik Kartınıza 49.000 TL Ödeyecek!
ÇOK OKUNANLAR
Enis Arıkan'dan güldüren video: 'Sanatçıya hiç saygı kalmamış'
  • 05-02-2024 10:15

Enis Arıkan'dan güldüren video: 'Sanatçıya hiç saygı kalmamış'

Can Bonomo: 'Eşim benim için en iyisini düşünüyor'
  • 05-02-2024 10:10

Can Bonomo: 'Eşim benim için en iyisini düşünüyor'

Hande Erçel'in tarzının bedeli dudak uçuklattı!
  • 05-02-2024 09:47

Hande Erçel'in tarzının bedeli dudak uçuklattı!

Yabani dizisi reytinglerde zirveye oturdu
  • 07-02-2024 10:18

Yabani dizisi reytinglerde zirveye oturdu

Şeyma Subaşı'ndan tuhaf paylaşım: Akıyorum
  • 10-02-2024 09:33

Şeyma Subaşı'ndan tuhaf paylaşım: Akıyorum