Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün’ü buluşturan “Yarın Yokmuş Gibi” dizisinin fragmanı yayınlandı!

Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ü yıllar sonra tekrar bir araya getiren 'Yarın Yokmuş Gibi' dizisinin fragmanı sonunda izleyiciyle buluştu. GAİN kanalında yayınlanacak dört bölümlük dizi, bir röportaj vesilesiyle tanışan genç oyuncu Manolya (Tuba Büyüküstün) ile deneyimli gazeteci Hakan'ın (Halit Ergenç) hikayesini konu alıyor. İkili, dürüst ve açık iletişimin zorluklarını keşfederken, kısa ama yoğun bir süreçte birbirlerine yaklaşıyorlar.

Dizi, 14 Şubat'ta GAİN kanalında seyirciyle buluşacak. Romantizm ve gizem dolu bir atmosfer sunacak olan 'Yarın Yokmuş Gibi', izleyicilere unutulmaz bir deneyim vad ediyor.

Saner Ayar'ın yapımcılığını üstlendiği, CB Medya imzalı dizinin yönetmenliğini Zeynep Günay yapıyor. Ekin Atalar tarafından Theo van Gogh'un 2003 yapımı 'Interview' filminden uyarlanan senaryo, televizyon ekranlarına taşınıyor.

'Yarın Yokmuş Gibi', tüm bölümleriyle 14 Şubat'ta sadece GAİN kanalında izleyicilerle buluşacak."