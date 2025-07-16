“Halef: Köklerin Çağrısı” Ekibi Okuma Provasında Buluştu

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin okuma provası yapıldı. İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’lı kadro sezona güçlü geliyor.

“Halef: Köklerin Çağrısı” Ekibi Okuma Provasında Buluştu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 16-07-2025 15:45

Yeni sezona damga vurması beklenen “Halef: Köklerin Çağrısı” dizisinin okuma provası gerçekleştirildi. NOW ekranlarında Eylül ayında izleyiciyle buluşacak olan dizinin yapımcılığını Gül Oğuz, yapımını ise Most Production üstleniyor. Projeye, ilk günden güçlü bir enerji hâkim oldu.

İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz Aynı Masada

Dizinin başrollerini İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz paylaşıyor. Okuma provasında üçlüye; yönetmen Deniz Çelebi Dikilitaş ve senarist Ercan Uğur da eşlik etti. Tüm ekip, ilk kez senaryo okumak için bir araya gelirken, Urfa'nın büyülü atmosferine taşınacak hikâyenin etkileyici havası prova sürecine de yansıdı.

Aşk, İntikam ve Sırlar Dizisi Geliyor

Halef: Köklerin Çağrısı”, izleyiciyi güçlü bir dramın içine çekecek. Hikâye; doğup büyüdüğü toprakların kaderinden kaçan başarılı bir cerrah olan Serhat’ın hayatına odaklanıyor. İstanbul’da kendine yeni bir hayat kuran Serhat, ailesinden gizli evlendiği Melek ile mutlu olmaya çalışırken, geçmişin gölgesi onu yeniden Urfa’ya sürüklüyor.

Ailesinin dayatmasıyla düşman ailenin kızı Yıldız ile evlenmek zorunda bırakılan Serhat, aşkı ile ailesi arasında sıkışıp kalıyor. Melek’in gelişiyle birlikte ise konakta tüm dengeler alt üst oluyor. İhanet, sadakat, sırlar ve geçmişin yükü arasında örülen hikâyede her karakterin derinleşen bir sırrı var.

Zengin Oyuncu Kadrosu

Dizide başrol oyuncularına; Onur Bilge, Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Ceyda Ceren Edis, Eren Demircan, Birgül Ulusoy, Gökçe Şen, Serhat Kurtay, Veda Yurtsever ve Hakan Salınmış gibi güçlü isimler eşlik ediyor.

Urfa'nın tarihi dokusunda geçecek sahneler için hazırlıklar devam ederken, dizi şimdiden sezona damga vuracak yapımlar arasında gösteriliyor.

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