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Hafta sonuna özel o markette fiyatlar yüzde 50 indi! Onlarca ürün için yeni kampanya geldi! 59 TL ve 32 TL'ye satılıyor

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan BİM, müşterilerine büyük bir sürpriz yaparak fiyatları yarıya indirdi.

Hafta sonuna özel o markette fiyatlar yüzde 50 indi! Onlarca ürün için yeni kampanya geldi! 59 TL ve 32 TL'ye satılıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-06-2023 12:33

Onlarca ürün için yeni kampanya geldi! 59 TL ve 32 TL'ye satılıyor! Hafta sonuna özel o markette fiyatlar yüzde 50 indi- Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan BİM, müşterilerine büyük bir sürpriz yaparak fiyatları yarıya indirdi. Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için sabah saatlerinde sıraya giren vatandaşlar, birbirinden cazip indirimlerden faydalanma şansı elde ettiler. BİM'in başlattığı indirim kampanyası kapsamında birçok ürünün fiyatlarında büyük düşüşler yaşandı. Bu kampanya ile müşterilerin alışveriş deneyimi daha ekonomik hale getirildi ve geniş ürün seçenekleri sundu. 

İndirim kampanyası kapsamında, elektronik ürünlerden mutfak eşyalarına kadar birçok kategoride önemli indirimler gerçekleşti. Yeni evlenecekler için cazip fırsatlar sunan kampanya, oyun tutkunları ve ev hanımlarını da unutmadı.

Elektronik ürünlerde dikkat çeken indirimler arasında Dijitsu markasının 65 inç UHD Android LED TV'si 8.999 TL, 50 inç UHD Android LED TV'si 5.799 TL olarak belirlendi. Ayrıca Corby Drones Smart Drone 699 TL, Polosmart Gaming Mouse 99 TL, Işıklı Gaming Mouse Pad 199 TL gibi ürünlerde de büyük indirimler yapıldı.

Mutfak eşyaları kategorisinde ise House Pratik Şarjlı Süpürge 399 TL, Araç İçi Telefon Tutacağı 59 TL, Fakir Oto Bakım Ürünleri 32,50 TL gibi ürünlerde fiyat avantajı sağlandı.

BİM'in indirim kampanyasının bir diğer kategorisi ise kişisel ve ev eşyaları oldu. Büyük Boy Valiz 595 TL, Orta Boy Valiz 495 TL, Kadın Spor Ayakkabı 209 TL gibi ürünlerde ciddi fiyat düşüşleri yaşandı.

Kampanya kapsamında yer alan diğer ürünler arasında tekstil ürünleri, ev eşyaları, cam ürünler, mutfak gereçleri ve temizlik malzemeleri gibi birçok farklı kategori yer alıyor.

BİM'in bu indirim kampanyasıyla birlikte müşteriler, ihtiyaçlarını karşılamak için daha uygun fiyatlarla ürünlere sahip olabilecekler. Fırsatları değerlendirmek isteyen vatandaşların kampanyanın geçerli olduğu BİM mağazalarına erken saatlerde gitmeleri önem taşıyor.

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