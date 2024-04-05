Hadise'nin tarzı sosyal medyada gündem oldu: "Geliyor gelmekte olan"

Türkiye'nin ünlü pop müziği yıldızı Hadise, son Instagram paylaşımıyla hayranlarını bir kez daha büyüledi. Ünlü şarkıcı, kot bir elbiseyle objektiflerin karşısına geçtiği videoyu platformunda paylaştı. Kısa sürede viral hale gelen görüntü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Hadise'nin kot elbisesiyle yaptığı pozlar, hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Yüzlerce hayran, yorumlarında Hadise'nin tarzını ve güzelliğini övgü dolu sözlerle dile getirdi. "Geliyor gelmekte olan", "Çok güzelsin çok", "Kraliçe" gibi yorumlar öne çıkarken, Hadise'nin stilinin ve pozitif enerjisinin takipçileri tarafından takdirle karşılandığı görüldü.

Ünlü şarkıcının paylaştığı video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hadise'nin sosyal medya hesapları, hayranlarının sürekli ilgi odağı olmaya devam ediyor. Gönderinin altında yapılan yorumlarda, Hadise'nin yeni proje veya şarkı ipuçları arayan hayranları da meraklarını dile getirdi.



İşte o paylaşım: