Hadise'nin tarzı sosyal medyada gündem oldu: "Geliyor gelmekte olan"

Hadise'nin Instagram'dan paylaştığı bir video gündem oldu. Kot bir elbiseyle kamera karşısına geçen güzel şarkıcının tarzına beğeni ve yorum yağdı. "Geliyor gelmekte olan" , "Çok güzelsin çok" , "Kraliçe" gibi yorumlar öne çıktı. İşte detaylar...

Hadise'nin tarzı sosyal medyada gündem oldu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-04-2024 09:17

Türkiye'nin ünlü pop müziği yıldızı Hadise, son Instagram paylaşımıyla hayranlarını bir kez daha büyüledi. Ünlü şarkıcı, kot bir elbiseyle objektiflerin karşısına geçtiği videoyu platformunda paylaştı. Kısa sürede viral hale gelen görüntü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Hadise'nin kot elbisesiyle yaptığı pozlar, hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Yüzlerce hayran, yorumlarında Hadise'nin tarzını ve güzelliğini övgü dolu sözlerle dile getirdi. "Geliyor gelmekte olan", "Çok güzelsin çok", "Kraliçe" gibi yorumlar öne çıkarken, Hadise'nin stilinin ve pozitif enerjisinin takipçileri tarafından takdirle karşılandığı görüldü.

Ünlü şarkıcının paylaştığı video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hadise'nin sosyal medya hesapları, hayranlarının sürekli ilgi odağı olmaya devam ediyor. Gönderinin altında yapılan yorumlarda, Hadise'nin yeni proje veya şarkı ipuçları arayan hayranları da meraklarını dile getirdi.

İşte o paylaşım:

Benzer Haberler
Yapı Kredi Bankası Para İhtiyacı Olanlar İçin Masrafsız ve Kefilsiz 11000 TL Verecek! Bankamatikten Çekilecek! Yapı Kredi Bankası Para İhtiyacı Olanlar İçin Masrafsız ve Kefilsiz 11000 TL Verecek! Bankamatikten Çekilecek!
Ziraat Bankası Emekli Maaşlarını Kendi Bankasından Alanlara Duyurdu! Emekli Kredisi İle 40.000 TL'ye Kadar Ödeme! Ziraat Bankası Emekli Maaşlarını Kendi Bankasından Alanlara Duyurdu! Emekli Kredisi İle 40.000 TL'ye Kadar Ödeme!
Selin Şekerci: 'Hazal Kaya annelik hormonlarımı çalıştırdı' Selin Şekerci: 'Hazal Kaya annelik hormonlarımı çalıştırdı'
Yasmin Erbil’den yatak odası pozları... Yasmin Erbil’den yatak odası pozları...
16 Milyon Emekliye Sabah Duyuru Geldi! 10 Bin TL Ödeme Verileceği Açıklandı! Cumhurbaşkanı İmzaladı 16 Milyon Emekliye Sabah Duyuru Geldi! 10 Bin TL Ödeme Verileceği Açıklandı! Cumhurbaşkanı İmzaladı
İş Bankası ve Denizbank ATM'lerinden 7 Gün 24 Saat 30.000 TL Ödeme Alabileceksiniz! 2 Bankadan Açıklama Geldi! İş Bankası ve Denizbank ATM'lerinden 7 Gün 24 Saat 30.000 TL Ödeme Alabileceksiniz! 2 Bankadan Açıklama Geldi!
ÇOK OKUNANLAR
Serenay Sarıkaya'nın Adana Demirspor formasıyla kombinlediği saat olay oldu: 'Para konuşur'
  • 01-04-2024 10:01

Serenay Sarıkaya'nın Adana Demirspor formasıyla kombinlediği saat olay oldu: 'Para konuşur'

Doğum için gün sayan Burcu Biricik deniz sezonunu açtı!
  • 04-04-2024 11:56

Doğum için gün sayan Burcu Biricik deniz sezonunu açtı!

Akın Akınözü hayranları şokta! Sadece 3 bölüm dayanabildi!
  • 03-04-2024 13:13

Akın Akınözü hayranları şokta! Sadece 3 bölüm dayanabildi!

Zehra Güneş futbolcu sevgilisinden ayrıldı! İlişkinin bitme sebebi şaşırttı!
  • 03-04-2024 14:46

Zehra Güneş futbolcu sevgilisinden ayrıldı! İlişkinin bitme sebebi şaşırttı!

Nejat İşler'den dikkat çeken açıklama: 'Evet küskünüm'
  • 29-03-2024 12:19

Nejat İşler'den dikkat çeken açıklama: 'Evet küskünüm'