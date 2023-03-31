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Hadise'nin küvette üstsüz pozu olay oldu!

Hadise 14 Nisan'da çıkaracağı Feryat şarkısının kapak fotoğrafını ve şarkısının sözlerini paylaştı. Hadise'nin küvette üstsüz hali sosyal medyayı salladı. Şarkıcıyı görenler "Sınırları zorlamış" dedi.

Hadise'nin küvette üstsüz pozu olay oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-03-2023 16:59

Son dönemde boşanmasıyla gündeme gelen Hadise sınırları zorladı. Hadise, sevenlerine yeni single müjdesi verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini heyecanlandıran Hadise, "Feryat" adlı yeni çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlandığını duyurdu.

Yeni şarkısının klibi için Utku Kemal yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Hadise, Instagram hesabından şarkının kapak fotoğrafını paylaştı.

Hadise şarkı kapağı için üstsüz şekilde küvete girdi. Cesur bir paylaşım yapan Hadise'ye yorum yağdı.


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