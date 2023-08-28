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Hadise'den milyonluk şov

Ünlü şarkıcı Hadise, son günlerde eski eşi Mehmet Dinçerler ile barıştığına dair çıkan haberleri hızla yalanladı. Ancak bu yalanlamaya rağmen, Hadise'nin enerji dolu bir konserle hayranlarını büyülemesi, gündemde en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Hadise'den milyonluk şov
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2023 10:26

Hadise, Bakü'deki açık hava mekanı olan 'Dalga Beach'te gerçekleşen konserde sahne aldı. 5 bin kişinin önünde performans sergileyen ve 6 dansçıyla birlikte sahne alan Hadise, büyüleyici performansıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Bu unutulmaz gecce sayesinde Hadise'nin kasasına 5 milyon TL girdi.Eski eşi Mehmet Dinçerler ile barışma haberlerine cevap veren popçu, yüzük parmağını göstererek bu iddiaları yalanladı. Üstelik "Bence evlenmeliyiz" şarkısını söylerken, arada "Hayııır" diye haykırdı, esprili bir göndermeyle izleyenleri gülümsetti.

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, sessiz sedasız bir törenle Çırağan Sarayı'nda 30 Nisan 2022 tarihinde nikah masasına oturmuştu. Ancak kısa süren bir ilişkinin ardından, ikili 30 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşanmıştı.

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