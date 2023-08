Hadise'den dikkat çeken paylaşım: Boş kalplerle vaktini harcama

Geçtiğimiz yıl nisan ayında evlenip eylül ayında hızla boşanan Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ilişkilerine bir şans daha verdiği yönündeki iddialar, Hadise'nin tarafından net bir şekilde yalanlandı. Ancak, Hadise'nin imalı bir paylaşımı da geldi.

İnstagram hesabında 14,5 milyon takipçisi bulunan Hadise, makyajsız bir fotoğrafını paylaştı ve altına İngilizce olarak şunları yazdı:

"Boş insanlar için vaktini boşa harcama. Kalbini onların yutmasına izin verme. Onları kendi ışığından uzak tut. Çünkü kıvılcımını çalmaya çalışabilirler. Gitmeleri gerekenlere hoşça kal demekten çekinme. Bu kaçınılmazdır, yalancılar her yerde gizlenir. Kendini her zaman olduğu gibi sev. Daha iyi bir şey seni bekliyor. Çillerimi seviyorum. Gülüşümü seviyorum. Vücudum, kalbim ve zihnimle ilgili her şeyi seviyorum. Kendimi seviyorum."