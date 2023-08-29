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Hadise'den dikkat çeken paylaşım: Boş kalplerle vaktini harcama

Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenip sadece beş ay gibi son derece kısa bir süre sonra tek celsede boşanmıştı. Ancak son zamanlarda, Hadise'nin iş insanıyla tekrar barıştığı iddiaları ortaya atıldı ve bu iddialar Hadise tarafından reddedildi. Şarkıcı, makyajsız bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak manidar bir not ekledi.

Hadise'den dikkat çeken paylaşım: Boş kalplerle vaktini harcama
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-08-2023 14:17

Geçtiğimiz yıl nisan ayında evlenip eylül ayında hızla boşanan Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ilişkilerine bir şans daha verdiği yönündeki iddialar, Hadise'nin tarafından net bir şekilde yalanlandı. Ancak, Hadise'nin imalı bir paylaşımı da geldi.

İnstagram hesabında 14,5 milyon takipçisi bulunan Hadise, makyajsız bir fotoğrafını paylaştı ve altına İngilizce olarak şunları yazdı:

"Boş insanlar için vaktini boşa harcama. Kalbini onların yutmasına izin verme. Onları kendi ışığından uzak tut. Çünkü kıvılcımını çalmaya çalışabilirler. Gitmeleri gerekenlere hoşça kal demekten çekinme. Bu kaçınılmazdır, yalancılar her yerde gizlenir. Kendini her zaman olduğu gibi sev. Daha iyi bir şey seni bekliyor. Çillerimi seviyorum. Gülüşümü seviyorum. Vücudum, kalbim ve zihnimle ilgili her şeyi seviyorum. Kendimi seviyorum."

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