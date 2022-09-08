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Gecce Magazin Haberleri

Hadise ve Mehmet Dinçerler arasındaki 'kriz' iddialarına ilk yanıt!

Geçtiğimiz mayıs ayında hayatlarını birleştiren şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliklerinde kriz yaşadığı ileri sürüldü. Ayrılık dedikodularının ardından Hadise cephesinden söylentilere ilk yanıt geldi. Hadise'ye yakın bir kaynak söz konusu iddiaların 'gerçek dışı' olduğunu belirtti

Hadise ve Mehmet Dinçerler arasındaki 'kriz' iddialarına ilk yanıt!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-09-2022 14:57

Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta nişanlanmıştı. Çift, mayıs ayında da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenmişti. 

HADİSE'NİN GÖZYAŞLARI

Hadise geçtiğimiz günlerde, İzmir'de konser vermiş ve "Küçük Bir Yol" şarkısını seslendirirken duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına boğulmuştu.

 

YÜZÜĞÜNÜ ÇIKARDI

Dinçerler de önceki gün yeni mekanının açılışını gerçekleştirdi. Bu özel günde Dinçerler'in yanında eşi Hadise yoktu.

Dinçerler'in parmağında alyansının da olmaması ayrılık dedikodularını da beraberinde getirdi.

 

"HER ŞEY YOLUNDA"

Söylentilerin ardından Hadise'nin yakın çevresindeki bir kaynak, “Her şey yolunda” diyerek, söz konusu iddiaların 'gerçek dışı' olduğunu belirtti. (Kaynak: haberturk.com)

 

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