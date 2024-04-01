Hadise milyonlar kazanacak! Dudak uçuklatan rekor ücret

Ünlü şarkıcı Hadise, Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri olarak kariyerinde büyük başarılar elde ediyor. Ancak sadece müzik kariyeriyle değil, özel hayatıyla da sürekli gündemde kalıyor. Son olarak, reklam anlaşmalarından kazandığı miktarlarla konuşulmaya başlandı. Hadise'nin aldığı ücretlerin büyüklüğü hayret verici olarak nitelendiriliyor.

Hadise milyonlar kazanacak! Dudak uçuklatan rekor ücret
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-04-2024 18:14

Popüler şarkıcı Hadise, bu sene için 3 büyük firma ile 1 yıllık anlaşma imzaladı ve alacağı ücretler dudak uçuklatan cinsten oldu. Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Hadise biri mücevher olmak üzere 3 büyük markayla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Ortaya çıkan iddialara göre; ünlü şarkıcı her birinden 3'er milyon dolar olmak üzere toplamda 300 milyon liraya yakın bir para kazandı.

Hadise'nin hem paylaşımlarıyla hem de kariyeriyle adından söz ettiren bir isim olduğu biliniyor. Bahar ve yaz aylarında ise 95 konsere çıkarak toplamda 237 buçuk milyon lira kazanacak. Bu yüksek rakamlar, Hadise'nin iş dünyasındaki etkileyici konumunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Ünlü şarkıcının bu anlaşmalarıyla hem kariyerine değer katan işbirliklerine imza atmış hem de önemli bir gelir elde etmiş olduğu belirtiliyor. Hadise'nin markalarla gerçekleştirdiği bu işbirlikleri, hem onun kariyerine katkı sağlayacak hem de markaların tanıtımını yaparak büyük kitlelere ulaşmalarına olanak tanıyacak.

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