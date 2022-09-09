Hadise hamile mi? Sonunda sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz mayıs ayında Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturan Hadise hakkında ‘bebeğini düşürdü', 'eşinin çocuk isteğini geri çevirdi’ iddiaları ortaya atıldı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından çıkan haberlere cevap verdi.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-09-2022 20:34
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Hadise ile Mehmet Diniçerler bir yıllık ilişkilerini geçtiğimiz mayıs ayında resmiyete dökmüş, Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle nikah masasına oturmuştu.
Dinçerler’in evlenme teklif ederken hediye ettiği 3 milyon liralık yüzüğü son iki konserinde takmayan şarkıcının eşinin doğum gününü sosyal medyada kutlamaması da dikkat çekmişti. Bir markanın Türkiye’deki ilk şubesini açan Dinçerler’in de açılış davetinde alyansını takmadığı görüldü.