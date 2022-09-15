Hadise boşanma davasının ardından Mehmet Dinçerler'i sildi!

Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta nişanlanmıştı. Çift, mayıs ayında da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girmişti. Birlikteliklerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ikili, krizi aşamadı. Hadise ile Mehmet Dinçerler, 4 aylık evliliklerini bitirme kararı aldı.

ÖNCE DAVA AÇTI, SONRA SİLDİ!

Geçtiğimiz günlerde eşi ile evlerini ayıran ünlü şarkıcının dün ise Dinçerler'e boşanma davası açtığı öğrenildi. Hadise, bu hamlesinin ardından Mehmet Dinçerler'i sosyal medya hesabından takibi bıraktı. Ayrıca 'Dinçerler' soyadını silen Hadise, birlikte yer aldıkları fotoğrafları da profilinden kaldırdı.

KARŞI HAMLE

Mehmet Dinçerler'den de karşı hamle gecikmedi. İş insanı da Hadise'yi sosyal medya hesabından takipten çıkarak, birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildi.

HADİSE'DEN AÇIKLAMA

Çıkan haberlerin ardından ünlü şarkıcı, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim. "

BOŞANMA NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü şarkıcının açtığı dava dilekçesinin detayları da ortaya çıktı. Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

Mehmet Dinçerler, evlendikten kısa bir süre sonra Hadise'nin sanat hayatını kısıtlayıcı tutum ve tavırlar sergilemeye başladı. Mehmet'in bu davranışları zaman içinde psikolojik baskı boyutu da vardı. Bu baskılar Hadise'yi yıpratmaya başladı. Sadece kişisel hayatını değil, sanat hayatını da etkileyecek boyuta vardı. Ayrı yaşamaya başlayan çiftin evliliği fiilen de bitti. (Kaynak: haberturk.com)