  • 16 EYLÜL Cuma 02:24
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Hadise boşanma davasının ardından Mehmet Dinçerler'i sildi!

Bir süredir evliliklerinde kriz yaşadıkları konuşulan Hadise ile Mehmet Dinçerler, boşanıyor. Önceki gün Dinçerler'e dava açan ünlü şarkıcı, bu hamlesinin ardından iş insanını sosyal medya hesaplarından sildi. Yaşananların ardından konuyla alakalı açıklama yapan Hadise'nin boşanma nedeni de ortaya çıktı

Hadise boşanma davasının ardından Mehmet Dinçerler'i sildi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-09-2022 11:04

Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta nişanlanmıştı. Çift, mayıs ayında da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girmişti. Birlikteliklerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ikili, krizi aşamadı. Hadise ile Mehmet Dinçerler, 4 aylık evliliklerini bitirme kararı aldı.

ÖNCE DAVA AÇTI, SONRA SİLDİ!

Geçtiğimiz günlerde eşi ile evlerini ayıran ünlü şarkıcının dün ise Dinçerler'e boşanma davası açtığı öğrenildi. Hadise, bu hamlesinin ardından Mehmet Dinçerler'i sosyal medya hesabından takibi bıraktı. Ayrıca 'Dinçerler' soyadını silen Hadise, birlikte yer aldıkları fotoğrafları da profilinden kaldırdı.

KARŞI HAMLE

Mehmet Dinçerler'den de karşı hamle gecikmedi. İş insanı da Hadise'yi sosyal medya hesabından takipten çıkarak, birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildi.

HADİSE'DEN AÇIKLAMA

Çıkan haberlerin ardından ünlü şarkıcı, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim. "

BOŞANMA NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü şarkıcının açtığı dava dilekçesinin detayları da ortaya çıktı. Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

Mehmet Dinçerler, evlendikten kısa bir süre sonra Hadise'nin sanat hayatını kısıtlayıcı tutum ve tavırlar sergilemeye başladı. Mehmet'in bu davranışları zaman içinde psikolojik baskı boyutu da vardı. Bu baskılar Hadise'yi yıpratmaya başladı. Sadece kişisel hayatını değil, sanat hayatını da etkileyecek boyuta vardı. Ayrı yaşamaya başlayan çiftin evliliği fiilen de bitti. (Kaynak: haberturk.com)

Hadise'den sosyal medyada olay olan dans!
Gülşen'in konseri iptal edildi!
Benzer Haberler
Fırat Tanış: Alkol tedavisi olmasaydım kim bilir nerede olurdum! Fırat Tanış: Alkol tedavisi olmasaydım kim bilir nerede olurdum!
Demet Akalın'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na isyan! Demet Akalın'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na isyan! "Geçen sene 3 bin TL olan..."
İrem Derici'den 'Bizi pavyona götür' tezahüratına cevap! İrem Derici'den 'Bizi pavyona götür' tezahüratına cevap!
Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra yeni sevgilisiyle el ele! Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra yeni sevgilisiyle el ele!
Gülşen'in konseri iptal edildi! Gülşen'in konseri iptal edildi!
Hadise'den sosyal medyada olay olan dans! Hadise'den sosyal medyada olay olan dans!
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Baysal: Aşkı evlilik değil, insanlar öldürür!
  • 10-09-2022 18:19

Deniz Baysal: Aşkı evlilik değil, insanlar öldürür!

Hadise hamile mi? Sonunda sessizliğini bozdu
  • 09-09-2022 20:34

Hadise hamile mi? Sonunda sessizliğini bozdu

Cem Yılmaz'dan o soruya yanıt yok!
  • 09-09-2022 10:53

Cem Yılmaz'dan o soruya yanıt yok!

Derya Uluğ'un hayali gerçek oldu!
  • 09-09-2022 19:49

Derya Uluğ'un hayali gerçek oldu!

Gupse Özay ile Barış Arduç'un mutlu günü!
  • 10-09-2022 14:20

Gupse Özay ile Barış Arduç'un mutlu günü!