Haber flaş olarak ayyuka çıktı! En az ilkokul mezunu gençlere 250.000 TL verilecek: İşte başvuru şartları

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, son dakika açıklamasında genç girişimciler için heyecan verici bir teşvik paketinin yakında açıklanacağını duyurdu. Vergi ve sigorta gibi önemli konuları içerecek olan bu paketle ilgili Bal, şu açıklamalarda bulundu: "Yeni bir teşvik paketi açıklanacak. Detayların yakında netleşeceğini umuyoruz. Ancak kulis bilgilerine göre, 29 yaşına kadar olan genç girişimcileri kapsayacağını söyleyebilirim."

Genç Girişimciler İçin Sunulacak Destekler

Yapılan son bilgilere göre, devlet genç girişimcilere iş kurmaları halinde şu destekleri sağlayacak:

1. Vergi Muafiyeti: Genç girişimciler işletmelerini kurduklarında ilk 3 yıl vergi ödemek zorunda kalmayacaklar.

2. Sigorta Desteği: Genç girişimcilerin 1 yıl boyunca sigorta primleri devlet tarafından ödenecek (Bağ-Kur). Bu destek 2023 hesaplamalarına göre yaklaşık 48 bin lira değerinde.

3. Yüksek Sigorta Desteği: Sigorta desteği en az 55 bin TL seviyesinde olacak.

4. Artırılmış Vergi Desteği: Vergi desteği 75 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseltildi ve vergiden muafiyet sağlanacak.

5. Ortaklık Şartları: Eğer işletme ortaksa, vergi teşviki almak için şirketin tüm ortakları gerekli şartları sağlamalı.

Teşvik Şartları ve Detayları

Eğer işletmede 3 ortak bulunuyorsa, bunlardan 2'sinin 29 yaşından küçük, 1'inin ise 33 yaşında olması gerekiyor. Ayrıca, genç girişimcilerin kazanç istisna belgesine sahip olmaları gerekecek ve aile şirketleri bu teşvik kapsamı dışında tutulacak. Bu şartlar şu anki kulis bilgilerine dayanıyor, ancak detayların yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.

Halkbank'tan Genç Girişimcilere Destek

Halkbank, 35 yaş şartıyla genç girişimcilere destek sunuyor. Bu destek kapsamında iş kurmak isteyen genç girişimcilere 1 yıl geri ödemesiz 350 bin liralık destek kredisi sağlanacak. Başvuru için gereken şartlar şu şekilde:

"Üniversite yüksekokulu veya fakültesinden mezun olmuş, ilgili alanda iş deneyimi olmayan ve kendi işini kurmak isteyen veya kurmuş olan, 35 yaşını aşmamış girişimciler hedef kitlemizdir. Örneğin; eczacılık, hukuk, diş hekimliği gibi alanlarda eğitim almış yeni mezunlar için destek verilecektir."

İlkokul Mezunlarına Özel Destek

Ayrıca, en az ilkokul mezunu olan ve 45 yaşını aşmayan girişimcilere 250 bin TL'lik destek kredisi sunuluyor. Bu krediden yararlanmak için gereken şartlar şunlar:

"Kendi işini kurmak isteyen veya kurmuş olan, iş fikrine dayalı olarak faaliyet yürütebilecek yetenekte ve tecrübede olan girişimciler hedef kitlemizdir. Girişimci eğer gazi, şehit/gazi yakını veya engelli ise yaş şartı 55 olarak uygulanacaktır."

Başvurular Nasıl Yapılır?

Halkbank tarafından sağlanan destek kredilerine başvurular internet üzerinden yapılabilmektedir. Detaylı başvuru süreci ve gerekli belgeler bankanın resmi internet sitesinde yer almaktadır.

Genç girişimciler için sunulan bu teşvik paketleri, iş dünyasına yeni adımlar atmak isteyen gençler için büyük bir fırsat sunuyor. Detayların netleşmesiyle birlikte, gençlerin iş kurma isteği ve ülke ekonomisine katkıları daha da artacak gibi görünüyor.