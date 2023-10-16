Gürcistan'dan gelen böcek fındık bahçelerini talan etti! Üretici çaresiz

Karadeniz'de dadandığı fındık bahçelerinde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü için biyolojik, kimyasal ve mekanik mücadele sürdürülüyor.

Karadeniz Bölgesi, dünya fındık üretiminin büyük bir kısmını elinde bulundurarak 'Türkiye'nin fındık ambarı' unvanını taşıyor. Ancak, bu bölgede fındık ve birçok bitki türünün baş belası haline gelen 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü, tarım alanında büyük bir tehdit oluşturuyor.

Yaklaşık yedi yıl önce Gürcistan'dan bu bölgeye geldiği tespit edilen 'kahverengi kokarca,' Türkiye'de hızla yayılmaya başladı. Bu böcek türü, günde 30 kilometrelik bir mesafe kat ederek tarım alanlarını istila ediyor. Fındık bahçelerine dadanarak bitkilerin yapraklarını yiyip suyunu emen bu zararlı böcek, aynı zamanda bitkilerin köklerini kurutarak büyük hasarlara yol açıyor.

Bu tehlikeli duruma karşı mücadele etmek için tarım uzmanları ve yetkililer, biyolojik bir çözüm bulmaya yönelik çalışmalara hız verdi. Bu çerçevede, Çin'den ithal edilen 30 bini aşkın 'samuray arısı,' bu yılın başlarında Artvin'de doğaya salındı. Samuray arıları, kahverengi kokarcayı kontrol altına almak ve tarım ürünlerini korumak için etkin bir rol oynayacak.

Karadeniz Bölgesi'nde fındık üretimi, Türkiye ekonomisi için büyük bir öneme sahiptir. Ancak 'kahverengi kokarca' gibi zararlı böceklerin tehdidi, bu önemli tarım ürününü tehlikeye atmaktadır. Biyolojik mücadele yöntemleri, bu sorunu çözmek için umut verici bir adım olabilir ve çiftçilerin ürünlerini korumalarına yardımcı olabilir.

İstilacı Böcek Popülasyonu Kontrol Altına Alınamıyor

Tarım sektörünü olumsuz etkileyen istilacı böcekler, yıllık 5 milyar liralık zarara yol açıyor. Bu soruna çözüm bulmak amacıyla biyolojik, kimyasal ve mekanik mücadele yöntemleri uygulanıyor.

İstilacı böceklerle mücadelede kullanılan yöntemler arasında kimyasal ve mekanik mücadele de bulunuyor. Kimyasal mücadele, pestisitlerin kullanımını içerirken, mekanik mücadele ise böceklerin elle toplanarak imha edilmesini gerektirir. Bu iki yöntem, zararlı böceklerin kontrol altına alınmasına yardımcı oluyor.

Havaların soğumasıyla birlikte istilacı böcekler kışlığa geçerken, bu durum tarım alanlarının yanı sıra kırsal ve kentsel bölgelerdeki evleri de etkiliyor. İstilacı böcekler, evlerde ve bahçelerde istenmeyen sorunlara yol açarak insanların günlük yaşamlarını olumsuz etkiliyor.

İstilacı böcek türlerinin popülasyonunda ciddi bir artış gözlemleniyor ve bu durum gelecek yıllarda tarım sektörüne büyük zararlar verebilir. Özellikle fındık üretimini tehdit eden bu böcek türü, eğer yayılımını sürdürürse gelecek yıl fındık ürünlerine yüzde 80 oranında zarar verebilir.

Türkiye'nin tarımına büyük bir tehdit oluşturan kahverengi kokarca, yedi yıl önce Gürcistan'dan ülkemize giriş yaptı. Bu zararlı böcek, dünya genelinde tarıma en fazla zarar veren türlerden biri olarak kabul ediliyor.

UFK Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk, böcek istilasının felakete dönüşebilceği konusunda uyardı.

Sebahattin Arslantürk, bu endişe verici gelişmeye dikkat çekerek şunları dile getirdi:

"Kahverengi kokarca, son yıllarda ülkemizde aşırı derecede artış gösteriyor. Tarım sektörü için büyük bir tehdit oluşturuyor."

"Bu böcekler kış aylarında evlere kadar girebiliyor ve insanlar için ciddi bir sorun haline geliyorlar. Bu nedenle acil önlemler almamız gerekiyor."

Arslantürk, kahverengi kokarcalarla mücadele için mekanik yöntemlerin kullanılması gerektiğini belirterek, "Gördüğün yerde yok et" sloganıyla yürütülen bilinçlendirme kampanyasının yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tarım Bakanlığı, ülke genelinde artan zararlı böcek popülasyonu ile mücadele etmek için yeni stratejiler geliştiriyor. Çiftçilerin mahsul kayıplarını en aza indirmek amacıyla, mekanik mücadele yöntemlerinin yetersiz kaldığı belirtiliyor. Bu nedenle, kimyasal ve biyolojik mücadele yöntemlerine ağırlık verme kararı alındı.

Bakanlık yetkilileri, zararlı böceklerle mücadele için kimyasal ilaçların kullanımının acil bir gereklilik olduğunu belirtiyor. Şu anda Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olan 4 farklı kimyasal ilaç bulunuyor. Bu ilaçların kullanımı, çiftçilere zararlı böceklerle etkili bir şekilde mücadele etme olanağı sağlayacak.

Zararlı böceklerle mücadelede etkili bir diğer yöntem ise sinek ilacının yoğun bir şekilde kullanılması. Sinek ilacı, zararlı böceklerin kontrol altına alınmasına yardımcı oluyor ve çiftçilere mahsullerini koruma konusunda destek sağlıyor. Önümüzdeki sezon için, bu yöntemin daha fazla kullanılması bekleniyor.

Biyolojik Mücadelede "Samuray Arı" İle Yol Alınıyor

Biyolojik mücadele yöntemleri de Tarım Bakanlığı tarafından değerlendiriliyor. "Samuray arı" olarak bilinen ithal bir arı türü, zararlı böceklerle biyolojik mücadelede kullanılmak üzere ülkeye getirildi. Ancak bu arıların doğaya yeterince salınmadığına dikkat çekiliyor. Şu anda sadece Artvin bölgesinde kullanılan bu yöntemin, önümüzdeki yıllarda diğer bölgelere de yayılması planlanıyor.

Biyolojik mücadele yöntemlerinin başarı oranı yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişiyor. Ancak bu yöntemlerin sonuçları, genellikle 2-3 yıl sonra görülmeye başlıyor. Bu nedenle, kimyasal mücadele yöntemlerinin hızla uygulanması gerekiyor.

Tarım Bakanlığı, çiftçilerin mahsullerini zararlı böceklerden korumak ve popülasyon kontrolü sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Kimyasal ve biyolojik mücadele yöntemlerinin etkin bir şekilde kullanılması, tarım sektörünün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.

Fındık üreticileri, kahverengi kokarca böceği istilasının ürüne verdiği zararın ciddiyetini artan bir endişeyle izliyorlar. Bu böceğin fındık bahçelerinde yarattığı olumsuz etkiler, tarım sektöründe büyük bir endişe kaynağı haline geldi.

Kahverengi kokarca böceği, matematiksel hesaplamalara göre hızla çoğalan bir canlı türü olarak dikkat çekiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan uzmanlardan biri olan Arslantürk, bu durumu şu şekilde özetliyor: "Bir çift kahverengi kokarca böceği, sadece bir sezon içinde 14 bin yumurta bırakabiliyor. Bu, tarım alanında ciddi bir zararın habercisi."

Fındık üreticileri, kış aylarının sert geçmesini umut ediyorlar. Zira kahverengi kokarca böceği, kışın sert geçtiği dönemlerde beslenemediği için doğal olarak popülasyonunu azaltıyor ve zarar verme potansiyeli düşüyor. Ancak, kışın ılıman geçmesi durumunda, böceğin ürüne verdiği zararın artabileceği belirtiliyor.

Bu yıl, Artvin bölgesinde kahverengi kokarca böceği istilası fındık üretimine ciddi zararlar verdi. Uzmanlar, bu yılın etkilerinin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi durumunda, fındık üretiminde büyük düşüşler yaşanabileceği uyarısında bulunuyorlar.

Kahverengi kokarca böceği, yaklaşık olarak 500 rakıma kadar zarar verebiliyor. Daha yüksek rakımlarda, bu böceğin yaşam koşullarının zor olduğu belirtiliyor. Bu nedenle, yüksek rakımlı bölgelerde fındık üreticileri, böceğin zararlarından daha az etkilenme şansına sahipler.