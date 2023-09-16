Gürcistan iphone 15 pro max fiyatı ne kadar, kaç TL? Birçok kişi tarafından merak edilen bir konudur. Özellikle iPhone kullanıcıları için yeni bir modelin fiyatı oldukça önemlidir. İşte Gürcistan’da iPhone 15 Pro Max’in fiyatı hakkında detaylı bilgiler…

iPhone 15 Pro Max Fiyatı (128 GB) 3.500 Lari yani 36.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat, diğer ülkelere kıyasla oldukça rekabetçi bir seviyededir. Gürcistan’da iPhone kullanıcıları için bu fiyatın oldukça cazip olduğunu söyleyebiliriz.

Peki Gürcistan'dan iPhone 15 Pro Max almak mantıklı mı? Yurtdışından getirilen telefonlardan alınan 20 bin TL imei kayıt parası ve diğer masraflar eklendiği zaman iPhone 15 Pro Max fiyatı 55 bin lirayı bulmaktadır. Bu sebepten Gürcistan'dan iPhone 15 almak mantıklı mı? sorusunun cevabı mantıksızdır.

Gürcistan iPhone 15 fiyatları 2023 listesi:

Ürün Fiyat (Lari) Fiyat (TL) Gürcistan iPhone 15 Fiyatları (128 GB) 2.500 Lari 25.725 TL iPhone 15 Pro Fiyatı (128 GB) 3.000 Lari 30.870 TL iPhone 15 Pro Max Fiyat (128 GB) 3.500 Lari 36.000 TL

iPhone 15 Pro Max, son teknoloji özellikleriyle donatılmış bir akıllı telefondur. Güçlü işlemcisi, geniş depolama alanı ve etkileyici kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, kullanıcı dostu arayüzü ve dayanıklı tasarımıyla da beğeni topluyor. Bu nedenlerle, birçok kişi için ideal bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz.

Bu yeni modelin fiyatı, performansıyla da uyumlu bir şekilde belirlenmiştir. 128 GB depolama alanı, kullanıcıların tüm fotoğraflarını, videolarını ve uygulamalarını rahatlıkla saklayabilmesini sağlar. Ayrıca, yüksek çözünürlüklü ekranı ve gelişmiş kamera özellikleriyle de görsel deneyimi en üst seviyede yaşamanızı sağlar.

Gürcistan’da iPhone 15 Pro Max’in fiyatı, diğer ülkelerdeki fiyatlara kıyasla oldukça avantajlıdır. Bu nedenle, birçok kişi için cazip bir seçenek olabilir. Ancak, fiyatın döviz kurlarına bağlı olarak değişebileceğini unutmayın. Bu nedenle, güncel fiyatları öğrenmek için yetkili satıcılarla iletişime geçmek önemlidir.

Özetlemek gerekirse, Gürcistan’da iPhone 15 Pro Max’in fiyatı oldukça rekabetçi bir seviyede yer alıyor. 128 GB depolama alanı ve gelişmiş özellikleriyle kullanıcılar için cazip bir seçenek olabilir. Ancak, fiyatların zamanla değişebileceğini göz önünde bulundurarak, güncel bilgileri yetkili satıcılardan edinmeniz önemlidir.