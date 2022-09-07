Gupse Özay'dan doğum öncesi yeni fotoğraf! 

'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Gupse Özay (37) ile Barış Arduç (34), iki yıl önce Çeşme'de hayatlarını birleştirmişti. Mutlu birliktelikleri devam eden Özay ve Arduç, şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.

"ABLACILIK..."

Kız bebek bekleyen çiftten Gupse Özay, doğuma günler kala bir fotoğrafını paylaştı. Heyecanı gün geçtikçe artan ünlü oyuncu, önceki gün objektif karşısına geçti. Köpeğiyle birlikte poz veren Gupse Özay, bu kareyi, "Ablacılık..." notuyla Instagram'a yükledi. Doğum için gün sayan Özay'ın paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.