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Gupse Özay'dan doğum öncesi yeni fotoğraf! 

Kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç ile iki yıl önce nikah masasına oturan Gupse Özay'dan doğum öncesi yeni bir paylaşım geldi. Ünlü isim, köpeğiyle birlikte verdiği pozu, "Ablacılık..." notuyla Instagram hesabına yükledi.

Gupse Özay'dan doğum öncesi yeni fotoğraf! 
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-09-2022 11:13

'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Gupse Özay (37) ile Barış Arduç (34), iki yıl önce Çeşme'de hayatlarını birleştirmişti. Mutlu birliktelikleri devam eden Özay ve Arduç, şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.

"ABLACILIK..."

Kız bebek bekleyen çiftten Gupse Özay, doğuma günler kala bir fotoğrafını paylaştı. Heyecanı gün geçtikçe artan ünlü oyuncu, önceki gün objektif karşısına geçti. Köpeğiyle birlikte poz veren Gupse Özay, bu kareyi, "Ablacılık..." notuyla Instagram'a yükledi. Doğum için gün sayan Özay'ın paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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