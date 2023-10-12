Gupse Özay hamilelik günlerine geri döndü

Genç bir anne-babanın, doğumdan sonra yaşadıkları 40 günü ve bu süreçte başlarına gelen komik olayları anlatan Gupse Özay’ın yeni filmi Lohusa’nın çekimleri başladı. Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün üstlendiği filmin ilk set günü Beykoz Kundura’daki çekimlerle gerçekleşti.





Çekimlerin ilk gününde, filmin temasına uygun sürprizlerle, eğlenceli ve renkli anlar yaşandı. Film ekibi önce lohusa taçlarını takarak objektiflere gülümsedi. Ardından tüm set ve oyuncu kadrosuna lohusa şerbeti dağıtıldı. Kıvanç Baruönü, oyuncu kadrosuna üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu sabahlıklar hediye etti. Aynı zamanda Kıvanç Baruönü’nün de doğum günü olan ilk set gününde yönetmen için sürpriz bir kutlama da gerçekleşti.







Önümüzdeki yılın iddialı ve en çok merak edilen yapımları arasında yer alan filmde, Gupse Özay’ın yanı sıra Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Elif Nur Kerkük, Su Şanad ve Feri Baycu Güler’in gibi usta oyuncular da yer alıyor. Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın üstlendiği Lohusa, NuLook Production imzasıyla 2024 yılında beyazperdede izleyici karşısına çıkacak.