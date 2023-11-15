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Güneş'ten beklenen albüm

Kariyerine başarılı bir giriş yapan ve ivmeyi düşürmeden yükseltmeye devam eden Güneş, yeni albümü “POP” ile 17 Kasım’da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Güneş'ten beklenen albüm
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 15-11-2023 13:18

Sanatçı öncesinde yayınladığı Yolum Açık, Bölüm Sonu, yok muydu vaktin bana, Çapkın Kız Freestyle, Ayna ve 10.000 Parça adlı teklileriyle albüme hazırlık yaparken, yeni şarkılarını “POP” albümünde birleştirerek yeni bir hikâye yaratıyor. Bu zamana kadar Trap ve R&amp;B müzik türleriyle yayınladığı parçaların ardından “POP” adını verdiği albüm dikkat çekerken, sanatçı yeni albümüyle Pop dünyasına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Disko toplarının, kırmızı renklerin ve duygusal sözlere rağmen hareketli tonların duyulduğu ve görüldüğü albümde genç sanatçı hem duyusal olarak hem de görsel olarak sevenlerine yeni bir şölen sunacak.

Uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkıları olan; Pop, Mahvet, Bayadır Keyfim Yok ve 1999’da söz ve müzik imzası ise başarılı müzisyen Güneş’e aitken, yeni şarkıların aranjör koltuğunda The Ironix, Berkin Laleli (LLL), Ateş Berker Öngören, Alper Çakır, The Ironix ve Spake oturuyor. Albüme ismini veren ve çıkış parçası olan “Pop” ve şimdiden Tiktok’ta hit olan Mahvet ise güçlü iki klip ile yayınlanacak. Görsel dünyayı yaptığı müzik kadar önemseyen sanatçı her iki klipte de başarılı oyunculuğu ile dikkat çekerken, Emre Barut yönetmenliğinde çekilen iki klip albüm çıkışıyla aynı anda müzikseverlerle buluşacak. Hayranlarının uzun zamandır beklediği albüm “POP” 17 Kasım itibarıyla Sony Müzi   Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında olacak!

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