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Gülşen Her Yol Mübah Dedi! O Kıyafetiyle Ne Yaptıysa Kapatamadı

Son senelerde akıllara zarar kıyafeti ile gündemden düşmek bilmeyen Gülşen, yine yaptı yapacağını. Şok sahne kıyafetleri ile tüm bakışları üzerine toplayan Gülşen, bu sefer...

Gülşen Her Yol Mübah Dedi! O Kıyafetiyle Ne Yaptıysa Kapatamadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2023 12:35

Son senelerde akıllara zarar kıyafeti ile gündemden düşmek bilmeyen Gülşen, yine yaptı yapacağını. Şok sahne kıyafetleri ile tüm bakışları üzerine toplayan Gülşen, bu sefer deniz kızı oldu. İzmir Kültürpark Açıkhava'da sahne alan ünlü isim, yine giyim tarzı ile olay oldu. Sahnede deniz kızı olan ve, üst kısımda sadece deniz kabuğu olan kıyafeti, geceye damgasını vurdu. 

Her sahnesinde adını giyimi ile duyuran Gülşen, sesinin güzelliği ile büyülerken, diğer taraftan da göğüs dekoltesi ile de gözlere şölen yaşattırdı. Bir dönem sahnede LGBT bayrağı açan ve sonrasında da imam hatiplilere laf söylediği gerekçesiyle hakkında dava açılan ve bir süre ceza evine giren Gülşen, spekülasyonları ile de çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Her çektiği klip olay olan, erkeklerin adeta ''hazır ol''da izlediği Gülşen'in son konseri yine olaydı. Magazin gündemine her an bomba gibi dalmayı başaran Gülşen'in çok konuşulacak sahne performansı ve o kıyafetinin neredeyse frikik verecek hali, şu sıralar dillere pelesenk bir  şekilde dolanıyor. Peki Gülşen'in sahne kıyafeti neydi? GÜlşen ne giydi?

Geçtiğimiz senelerde de sahne kıyafetleri ile bir çok spekülasyona açık olan Gülşen, kendisine tepki gösterenlere adeta gider yapmış ve kendi tercihi olduğunu buna kimsenin karışamayacağını yorumlamıştı. Sosyal medyayı ikiye bölen ünlü sanatçı, adeta gözlere hitap ediyor. Her daim tartışmanın odağında olan Gülşen, sıfır beden hali ile de yaşına rağmen muhteşem fiziği ile de ilgi odağı oluyor. 

İzmir konserinde üst tarafındaki dekoltesine istinaden alt tarafının olağanca kapalı olması bütünlüğü sağlamış yorumlarını da beraberinde getirdi. Kimi kişiler kıyafeti çok saçma bulup bu kadar soyunmaya ne gerek var derken, kimileri de ne giyse yakışıyor yorumlarını yaptı. 

Bir dönem Yenikapı konserinde akılları karıştıracak şekilde LGBT bayrağı açan Gülşen, o dönemde çok tepki toplamıştı. Hatta kendisine tepki gösteren izleyicisine bu bayrağı açtığım için tepki veriyorsanız gidebilirsiniz demişti. İşte Gülşen'in spekülasyonlar ile dolu olan bir sahne kıyafeti daha.

 

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