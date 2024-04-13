Gülşen fit formunun sırrını açıkladı

Uzun yıllardır sahne performanslarıyla olduğu kadar fit formuyla da gündemden düşmeyen pop müziğin sevilen isimlerinden Gülşen, sırrını açıkladı. Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluştuğu bir konserde konuşan şarkıcı, fit kalmanın sırrının doğru beslenme ve düzenli yürüyüş olduğunu belirtti.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gülşen, fit ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemenin önemine vurgu yaptı. "Doğru ve temiz beslenme çok önemli. Her şey dengede olmalı... Bu benim için artık bir diyet programı değil, hayat tarzı oldu." diyen Gülşen, sağlıklı beslenmenin ve düzenli egzersizin kendisine sağladığı faydaları dile getirdi.