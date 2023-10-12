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Gülben Ergen, Eyüp Sultan'a gitti! Başı örtülü poza gelen yoruma anlam veremedi

Gülben Ergen, annesiyle birlikte Eyüp Sultan'a ziyarette bulundu ve "Bugün de en istediği yerdeyiz" ifadeleriyle paylaştığı başı örtülü bir fotoğrafı duygusal bir mesajla sosyal medya hesabında paylaştı. Ancak, paylaşımına gelen Dilan Polat'ın yorumuna anlam veremedi.

Gülben Ergen, Eyüp Sultan'a gitti! Başı örtülü poza gelen yoruma anlam veremedi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-10-2023 12:03

Gülben Ergen, Dünya Kız Çocukları Günü'nü annesiyle Eyüp Sultan'da geçirdiği anları paylaşarak kutladı. Sosyal medya üzerinden "Annemi bu hayatta en sevdiğine, Mekke’ye Medine’ye götürebildim, çok şükür. Bugün de en istediği yerdeyiz Eyüp Sultan" mesajını veren Ergen, bu özel anları bazı fotoğraflarla paylaştı.



 

DİLAN POLAT YORUMU

Başı örtülü bir şekilde Eyüp Sultan'da annesiyle dua eden Ergen, bu paylaşımına gelen yorumlardan birine anlam veremedi. Bir takipçisi, Dilan Polat'la olan ilişkisi hakkında yorumda bulunarak, "Dilan Polat'la aranız iyi idi enerciiiii gönderip duruyordunuz" dedi.

Ergen, bu yoruma tepkisiz kalmadı ve "Bu videoya bakıp bunu yazabilmek ne ağır bir ruh hali, kim bilir" şeklinde tepki gösterdi.

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