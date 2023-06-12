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Gram altın ve dolar/TL ters köşe oldu! Çarşamba günü piyasalar tarumar olacak! Altın için yeni fiyat verildi.

Geçtiğimiz hafta Borsa yüzde 10'luk bir yükseliş kaydederken, döviz ve gram altındaki artışlar da yüzde 10'un üzerinde gerçekleşti. Gösterge tahvil faizi yüzde 7.50'den yüzde 15.69'a ulaştı.

Gram altın ve dolar/TL ters köşe oldu! Çarşamba günü piyasalar tarumar olacak! Altın için yeni fiyat verildi.
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-06-2023 09:04

Çarşamba günü piyasalar tarumar olacak! Altın için yeni fiyat verildi. Gram altın ve dolar/TL ters köşe oldu-  Piyasalar yeni haftaya hızlı bir başlangıç yaparken, döviz kurları ve altın fiyatları yükseliş eğilimini sürdürdü. Dolar/TL kuru yeni bir rekor seviyeye ulaşırken, euro ve gram altın fiyatları da yükselmeye devam etti. Yatırımcılar, ekonomi yönetiminin adımlarını yakından takip ederken, önemli bir etki yaratacağı düşünülen Çarşamba günü yapılacak olan Fed faiz kararı öncesi altın fiyatlarıyla ilgili soruların cevabını arıyor. Ekonomistler, bu konuda açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta Borsa yüzde 10'luk bir yükseliş kaydederken, döviz ve gram altındaki artışlar da yüzde 10'un üzerinde gerçekleşti. Gösterge tahvil faizi yüzde 7.50'den yüzde 15.69'a ulaştı. Haftanın ilk gününde Dolar/TL 23.70 seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı. Euro/TL 25.53 seviyesine yükselirken, gram altın ise 1497 TL'ye çıktı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.517 TL, Cumhuriyet altını 10.268 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.455 TL olarak değerlendi.

Gram altın ve dolarTL ters köşe oldu! Çarşamba günü piyasalar tarumar olacak! Altın için yeni fiyat verildi.

Ons altın fiyatları, Dolar endeksinin hala 103 seviyelerinde güçlü kalması nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Geçen haftaya kıyasla ons altında önemli bir değişim gözlenmiyor. Altının ons fiyatı şu anda 1972 dolar seviyesinde seyrediyor. Ancak uzmanlar, Çarşamba günü gerçekleşecek olan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde ons altın fiyatlarının 1915 dolar desteğinin altına kadar gerileyebileceğini belirtiyor. Piyasalarda genel beklenti, Fed'in faizleri yüzde 5.25 seviyesinde sabit tutacağı yönünde.

Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık tarafından yapılan değerlendirmede, "Fed'in yılın geri kalanında faiz artırması beklenmiyor. Ancak projeksiyonlarda olabilecek değişiklikler piyasalar için önemli olacak. Powell'ın basın toplantısında yapacağı açıklamalar da piyasalar için önemli olacak. Eğer faiz artışı ve şahin açıklamalar gelirse, ABD piyasaları bozulabilir ve satışlar yaşanabilir. Faiz artışı olmazsa bile Powell'ın açıklamaları şahin olursa, piyasalarda volatilite yaşanabilir.

Çarşamba günü, dolar, euro/dolar paritesi ve ons altın için oldukça önemli bir tarih olarak karşımıza çıkıyor. Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve toplantı sonrası açıklamalarını yakından takip ediyor. Ekonomi uzmanları, bu dönemde ons altında önemli bir pozisyon almanın mantıklı olmadığı konusunda uyarıyorlar. Fed kararı ve şahin açıklamaların gelmesi durumunda ons altının 1915 dolar desteğinin altına gerileyebileceği öngörülüyor. Ancak pas geçilmesi ve şahin mesajların gelmesi durumunda ise altının 2000 dolar seviyesine doğru sınırlı bir yükseliş gösterebileceği ifade ediliyor. Bu nedenle yatırımcılar, Fed'in kararını ve açıklamalarını değerlendirdikten sonra daha net bir karar almayı tercih edebilirler. Piyasalar, bu gelişmelerin sonuçlarını merakla beklemeye devam ediyor.

Editörün notu: Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. 

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