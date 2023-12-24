Gram Altın Şov Yapacak! Fiyatlar Şimdiden Ses Getirdi!

Altın yatırımcılarının 2024 yılı için beklentileri büyük bir merak konusu olurken, ekonomi yazarı Necmettin Batırel, altın piyasası hakkında önemli tahminlerde bulundu. Türkiye'deki en popüler yatırım araçlarından biri olan altın, ekonomik dalgalanmalar ve politikalarla yakından ilişkili olarak değerlendiriliyor. Necmettin Batırel, önceki başarılı tahminleriyle dikkat çekerken, yeni yıl için altın fiyatlarına ilişkin yeni öngörülerini paylaştı. Batırel'e göre, gram altın fiyatı 2500 TL seviyelerine ulaşabilir. Daha önce 2000 TL'ye ulaşacağını doğru tahmin eden Batırel, faiz indirimi beklentileri ve piyasa dinamiklerini dikkate alarak bu yeni hedefi belirledi.

Batırel, ons altın fiyatları için de 2100 dolarlık bir hedef işaret ediyor. Bu seviyenin gerçekleşmesi durumunda, 2500 dolar üzerindeki değerlendirmelerin de mümkün olabileceğini ifade ediyor. Batırel, geçmişte yaptığı tahminlerde ons altının 2070 dolara ulaşacağını ve gram altının 2000 lirayı test edeceğini öngörmüştü.

Ekonomistin altın fiyatları hakkındaki tahminleri şu ifadeleri içeriyor: "Altın, 2024 yılında 2500 lirayı aşabilir. Merkez Bankası'nın attığı adımlar, Türk Lirası'nı koruma kalkanı olarak etkin bir şekilde işlemeye devam ediyor. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, Ekim ayında 55,90 seviyesine yükselerek Türk Lirası'nın son iki ayda değer kazandığını gösterdi. ABD'li dev yatırım bankası Citi, dolar/TL kuru için 2024 yılı için ortalama 35,93, 2025 yılı için ise ortalama 41,59 tahmininde bulunurken, 2023 içinse ortalama 25,99 öngörüsünde bulundu."

Bu tahminler, Türkiye'deki ve uluslararası piyasalardaki ekonomik gelişmelerin yanı sıra, merkez bankalarının politikalarının altın fiyatları üzerindeki etkilerini de göz önünde bulunduruyor. Batırel'in öngörüleri, altın yatırımcıları için önemli bir rehber niteliğinde olup, 2024 yılında altın piyasasının nasıl şekilleneceği konusunda fikir veriyor. Bu tahminler, yatırımcıların gelecek yıl için stratejilerini planlamalarına yardımcı olabilir.