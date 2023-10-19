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Gram altın fiyatı Aralık 2023 tahmini ortalığı yıkacak: Elinde altını olan anında pozisyon alsın!

Tunç Şatıroğlu, Türkiye'de enflasyonun farklı kurumlar tarafından farklı şekillerde hesaplandığına dikkat çekiyor.

Gram altın fiyatı Aralık 2023 tahmini ortalığı yıkacak: Elinde altını olan anında pozisyon alsın!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-10-2023 12:52

TÜİK, ENAG ve İTO gibi farklı enflasyon endeksleri mevcuttur. Özellikle son dönemde TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları ile diğer kurumların rakamları arasında farklar bulunmaktadır. Şatıroğlu, bu farklılıkların enflasyonun gerçek boyutunu anlamak açısından önemli olduğunu belirtiyor.

Ons Altın ve Gram Altın Değerlendirmesi

Ons altın piyasası için Şatıroğlu, piyasaların şu an altın satma zamanı olmadığını ifade ediyor. Daha önce altınlarını satmış olanların bu noktada avantajlı olduğunu, ancak şu an altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesini beklediğini vurguluyor. Ons altın fiyatlarının ne kadar yükseleceğinin ise ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve FED'in para politikalarına bağlı olduğunu belirtiyor.

Gram altın için ise dolar kuru gibi bir faktörün etkili olduğunu ifade ediyor. Dolar kuru yükseldikçe gram altının destek bulacağını söylüyor. Ancak dolar kurunun düşmesinin beklenmediğini vurguluyor. Gram altın için fiyat tahmini yaparken dolar kuru ve enflasyonun etkisini göz önünde bulundurmak gerektiğini belirtiyor. Yıl sonu için 1.800 TL - 1.850 TL aralığında bir fiyat tahmininde bulunuyor.

Tunç Şatıroğlu'nun altın piyasası ve enflasyon hakkındaki değerlendirmeleri, yatırımcılar için önemli bilgiler içeriyor. Ancak yatırım kararları verirken kendi risk toleransınızı ve piyasa analizinizi de göz önünde bulundurmalısınız. Her yatırımın beraberinde riskleri taşıdığını unutmamak önemlidir.

Altın Piyasasında Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler

Tunç Şatıroğlu'nun yaptığı değerlendirmeler altın piyasasına dair önemli ipuçları sunuyor. Ancak yatırımcılar, altın yatırımı yaparken dikkate almaları gereken bazı faktörleri de göz önünde bulundurmalıdır.

  1. Döviz Kuru İlişkisi: Altın fiyatları, döviz kurları ile sıkı bir ilişki içerisindedir. Özellikle Amerikan doları, altın fiyatlarını etkileyen önemli bir faktördür. Doların değer kazanması altın fiyatlarının düşmesine neden olabilir.

  2. Enflasyon: Enflasyon, altının değerini artırabilir. Çünkü enflasyon arttıkça, paranın satın alma gücü azalır ve yatırımcılar değerlerini korumak için altına yönelebilirler.

  3. Jeopolitik Riskler: Uluslararası ilişkilerdeki gerginlikler, krizler ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını artırabilir. Altın, güvenli bir liman olarak görülür ve bu tür dönemlerde yatırımcılar altına talep gösterebilir.

  4. Merkez Bankası Müdahaleleri: Bazı ülkelerin merkez bankaları altın rezervlerini artırarak veya azaltarak altın fiyatlarına etki edebilirler. Bu nedenle merkez bankalarının altın politikaları yakından takip edilmelidir.

  5. Teknik Analiz: Altın fiyatlarını tahmin etmek için teknik analiz araçları kullanılabilir. Bu analizler, geçmiş fiyat hareketlerini inceleyerek gelecekteki olası hareketleri tahmin etmeye çalışır.

NOT: Tunç Şatıroğlu'nun altın piyasası hakkındaki değerlendirmeleri, yatırımcıların bilinçli ve stratejik kararlar almasına yardımcı olabilir. Ancak her yatırım kararı özenle düşünülmeli ve kişisel finansal hedeflerle uyumlu olmalıdır.

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