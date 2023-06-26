Gram altın 2.200 TL açıklaması geldi! Kuyumcular tez açıkladılar! Vatandaşlar Kapalıçarşı'ya akın edecek! O tarihte...

Kuyumcular tez açıkladılar! Vatandaşlar Kapalıçarşı'ya akın edecek! O tarihte... Gram altın 2.200 TL açıklaması geldi- Altın piyasasında önemli fiyatlamaların devam ettiği bir dönemde altın yatırımcıları, fiyatların hangi yöne ilerleyeceğini merak etmektedir. Uzmanlar, altın fiyatlarının yükseleceği yönünde görüş bildirirken, net bir tarih verme konusunda zorluk yaşamaktadırlar. Bu durum, Federal Rezerv'in (FED) henüz belirsizlik içinde olan faiz kararı tutumundan kaynaklanmaktadır.

FED, faiz artırımlarıyla uzun bir süredir altın piyasasını baskı altında tutmaktadır. Doların değerini artıran FED, bu şekilde altının tam anlamıyla yükselişine izin vermemektedir. Ancak faiz artırımları, ABD bankacılık piyasasını zor durumda bırakmaya başlamıştır. Bu nedenle FED'in faiz artırımlarını artık kesmesi güçlü bir ihtimal olarak değerlendirilmektedir. FED'in bir sonraki toplantısında faiz artırımına son verme kararı, altın piyasasında büyük bir etki yaratacaktır.

Kuyumcular Gram Altın Fiyat Tahminleri Yapıyor!

Altın piyasasında FED kaynaklı yükseliş beklentisi orta vadede olsa da Türkiye piyasasında dolar kuruna bağlı olarak gelişmeler yaşanabilir. Kuyumcular, altın fiyatlarının hızla yükselebileceği konusunda oldukça umutlu bir değerlendirme yapmaktadır.

Kapalıçarşı'da uzun yıllardır hizmet veren kuyumcu Kuddusi Nadir, "Altın piyasasında seçim odaklı bazı sıkıntılar bulunmaktadır. Ancak bunlar seçim sonrasında hızla aşılacaktır. Altın, halkın en gözde yatırım aracı olmaya devam edecektir. Dolar kuru için seçim sonrasında bir yükseliş beklentisi vardır. Bu gerçekleşirse gram altın 1.600 TL'ye kadar çıkabilir. Ancak altın için asıl çıkış Haziran sonrasında olacaktır. Hem düğün sezonunun başlaması hem de FED'in olası politika değişikliğiyle gram altın 1.750 TL'yi aşabilir" şeklinde konuştu.

Kapalıçarşı esnafından kuyumcu Gürkan Birol ise, "Altın fiyatlarında belirgin bir yükseliş öncesinde olduğumuzu söyleyebiliriz.

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