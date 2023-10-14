"Gönül Dağı'nın Selami’si Eser Eyüboğlu'ndan Yeni Proje

"Çocuk Kalbi" filmi için Eser Eyüboğlu kamera karşısına geçiyor. "Gönül Dağı"ndan tanıdığımız Eser Eyüboğlu, Sinan Biçici'nin yeni filmi Çocuk Kalbi filminde idealist bir öğretmen karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Ünlü oyuncu, bu kez de Sinan Biçici'nin "Çocuk Kalbi" adlı film projesi için kamera karşısına geçecek. Ayrıntılara gelin, bu projede bizi neler bekliyor?

Eser Eyüboğlu'nun Yeni Rolü

Eser Eyüboğlu, daha önce "Doksanlar", "Mandıra Filozofu" ve "Gönül Dağı" gibi popüler yapımlarda yer aldı. Gönül Dağı'ndaki Selami karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu, "Çocuk Kalbi" filminde tamamen farklı bir karakteri canlandıracak. Eser, filmde ideal bir öğretmen olan Aydın karakterine hayat verecek. Bu karakter, kendisini mesleğine ve öğrencilerine adamış biri olarak tanıtılıyor.

"Çocuk Kalbi" Filmi Hakkında

Senaristliğini ve yönetmenliğini Sinan Biçici'nin üstlendiği film, “Dünyanın en yararlı çocuk kitabı” olarak nitelendirilen "Çocuk Kalbi" adlı eserden uyarlanmıştır. Filmin diğer başrollerinde ise başarılı aktör İlker Aksum ve genç yıldız Alihan Türkdemir gibi isimler yer alıyor. Film, merakla beklenen bir yapım olup, 1 Mart 2024 tarihinde vizyona girecek.