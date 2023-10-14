Advert

"Gönül Dağı'nın Selami’si Eser Eyüboğlu'ndan Yeni Proje

Eser Eyüboğlu, popüler dizi "Gönül Dağı"da gördüğümüz Selami karakterinin ardından Sinan Biçici'nin yepyeni sinema projesi "Çocuk Kalbi" filmiyle seyirci karşısına çıkıyor.

YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-10-2023 20:47

"Çocuk Kalbi" filmi için Eser Eyüboğlu kamera karşısına geçiyor. "Gönül Dağı"ndan tanıdığımız Eser Eyüboğlu, Sinan Biçici'nin yeni filmi Çocuk Kalbi filminde idealist bir öğretmen karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Ünlü oyuncu, bu kez de Sinan Biçici'nin "Çocuk Kalbi" adlı film projesi için kamera karşısına geçecek. Ayrıntılara gelin, bu projede bizi neler bekliyor?

Eser Eyüboğlu'nun Yeni Rolü

Eser Eyüboğlu, daha önce "Doksanlar", "Mandıra Filozofu" ve "Gönül Dağı" gibi popüler yapımlarda yer aldı. Gönül Dağı'ndaki Selami karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu, "Çocuk Kalbi" filminde tamamen farklı bir karakteri canlandıracak. Eser, filmde ideal bir öğretmen olan Aydın karakterine hayat verecek. Bu karakter, kendisini mesleğine ve öğrencilerine adamış biri olarak tanıtılıyor.

"Çocuk Kalbi" Filmi Hakkında

Senaristliğini ve yönetmenliğini Sinan Biçici'nin üstlendiği film, “Dünyanın en yararlı çocuk kitabı” olarak nitelendirilen "Çocuk Kalbi" adlı eserden uyarlanmıştır. Filmin diğer başrollerinde ise başarılı aktör İlker Aksum ve genç yıldız Alihan Türkdemir gibi isimler yer alıyor. Film, merakla beklenen bir yapım olup, 1 Mart 2024 tarihinde vizyona girecek.

Benzer Haberler
Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Emekli tahsis no sonu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 3, 2, 1 olan SSK ve Bağ-Kur emeklisine 17 Ekim’de ödeme akacak Emekli tahsis no sonu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 3, 2, 1 olan SSK ve Bağ-Kur emeklisine 17 Ekim’de ödeme akacak
Emekliye Ekim maaşı öncesi Cumhurbaşkanı jesti geldi! Onay çıktı 10.000 TL ek ödeme tüm emeklilere veriliyor Emekliye Ekim maaşı öncesi Cumhurbaşkanı jesti geldi! Onay çıktı 10.000 TL ek ödeme tüm emeklilere veriliyor
Emekli tahsis no sonu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 3, 2, 1 olan SSK ve Bağ-Kur emeklisine 17 Ekim’de ödeme akacak Emekli tahsis no sonu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 3, 2, 1 olan SSK ve Bağ-Kur emeklisine 17 Ekim’de ödeme akacak
Merkez Bankası'ndan flaş duyuru: 500 TL ve 1.000 TL'lik banknotlar çıkıyor mu? Merkez Bankası'ndan flaş duyuru: 500 TL ve 1.000 TL'lik banknotlar çıkıyor mu?
PTT’de bekleyen paranız var! 4.500 TL’nizi 5 iş günü içerisinde hesabınızda görüyorsunuz! PTT’de bekleyen paranız var! 4.500 TL’nizi 5 iş günü içerisinde hesabınızda görüyorsunuz!
ÇOK OKUNANLAR
Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı
  • 11-10-2023 20:27

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi
  • 11-10-2023 11:55

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...
  • 11-10-2023 20:41

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor
  • 11-10-2023 20:39

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!
  • 11-10-2023 12:07

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!