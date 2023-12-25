Geniş Bagaj Hacimli Renault Taliant Fiyat Listesini Duyurdu!

Renault'un Taliant modelinde fiyatlar ortaya çıktı. Başlangıç fiyatı 837 bin TL olan aracın özellikleri ve tüm seçenekleri...

Geniş Bagaj Hacimli Renault Taliant Fiyat Listesini Duyurdu!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-12-2023 19:15

Otomobil piyasasında yaşanan artışlarla birlikte, araç fiyatları her geçen gün yükseliyor. Özellikle Türkiye'de popüler olan modellerden Renault Taliant'ın fiyatları da bu durumdan etkileniyor. Renault Taliant, hem motor seçenekleri hem de donanım paketleriyle çeşitlilik sunuyor.

Renault Taliant'ın Motor Seçenekleri

Renault Taliant, iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunulmuş durumda. Bu motorlardan biri, 65 beygir güç ve 95 nm tork üreten 1.0 Sce benzinli motor. Bu motor, 5 ileri manuel şanzımanla eşleştirilmiş ve şehir içi ortalama 6,2 litre, şehir dışı ise 4,9 litre yakıt tüketimine sahip. Diğer motor seçeneği ise daha yüksek performans sunan 1.0 Turbo X-tronic. Bu motor, 90 beygir güç ve 142 nm tork üretiyor ve şehir içi yakıt tüketimi 6,5 litre, şehir dışı ise 5,1 litre olarak belirlenmiş.

Donanım Paketleri ve Özellikleri

Renault Taliant, Joy ve Touch olmak üzere iki farklı donanım paketiyle tüketicilere sunuluyor. Joy paketi, giriş seviyesi olarak kabul ediliyor ve manuel klima, manuel arka camlar, 3.5 inç TFT gösterge paneli gibi özelliklere sahip. Touch paketindeyse otomatik klima, elektrikli arka camlar, arka park sensörü, hız sabitleyici, 8 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi ve Apple CarPlay gibi daha üst düzey donanımlar yer alıyor.

Renault Taliant 2023 Fiyat Listesi

Renault Taliant'ın 2023 yılı itibariyle Türkiye piyasasındaki fiyatları aşağıdaki gibidir:

  • Joy 1.0 Sce 65 bg: 837.900 TL
  • Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 940.000 TL
  • Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 989.900 TL

Bu fiyatlar, Renault Taliant'ın hem uygun fiyatlı hem de geniş donanım seçeneklerine sahip bir otomobil olarak tercih edilebilirliğini gösteriyor. Renault Taliant, hem şehir içi hem de şehir dışı kullanım için uygun bir model olarak öne çıkıyor.

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