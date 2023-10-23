Gencuniversiteli.ibb.istanbul ibb burs sonucu sorgulama ekranı: İBB burs sonuçları 2023 ve kazananları isim listesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da ön lisans ve lisans eğitimi alan veya ailesi İstanbul'da ikamet eden öğrencilere toplam 7.500 TL burs verme taahhüdünde bulunuyor. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı?

İBB Burs Sonuçları ve Kazananları

Burs başvuruları geçtiğimiz hafta sona erdi ve bu yıl 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam 75 bin öğrenciye burs desteği sağlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bursları üç aşamalı olarak ödemesi beklenmektedir. Burs, şu öğrenci gruplarına verilecektir:

Devlet üniversitesinde eğitim alanlar

Vakıf (özel) üniversitelerde tam burslu okuyanlar

Normal öğrenim süresinde eğitimlerine devam eden öğrenciler

Ancak burslardan yararlanamayacak olan gruplar şunlardır:

Yurt dışında eğitim alanlar

30 yaşından büyük olanlar

Sabıka kaydı bulunanlar

Disiplin cezası almış olanlar

İBB Burs Sonuçları ve Açıklanma Tarihi

Henüz burs sonuçlarının açıklanması için bir takvim belirtilmemiştir. Ancak geçen yıl başvurular 16 Ekim tarihinde sona ermiş ve sonuçlar Aralık ayında duyurulmuştu. Bu yılın da benzer şekilde sonuçların Aralık ayında ilan edilmesi beklenmektedir.

Başvuruları kabul edilen öğrencilere, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.

İBB Burs Ücreti

İBB burslarının toplam ücreti 7.500 TL olup, üç taksit halinde ödenecektir. Her taksit 2.500 TL olarak hesaplanmıştır.

İBB Burs Genel Koşulları

İBB burslarından yararlanmak için aşağıdaki genel koşulları sağlamanız gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız

İstanbul'da öğrenim görüyor olmanız veya ailenizin/anne-babanızın İstanbul'da ikamet etmesi*

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmanız

Normal öğrenim süresinin içinde eğitiminize devam ediyor olmanız

Devlet üniversitesinde okuyor olmanız veya vakıf/özel üniversitede %100 burslu okuyor olmanız

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacınız olması**

İBB burs başvuru sonuçları ve detayları hakkında güncel bilgilere ulaşmak için gencuniversiteli.ibb.istanbul adresini ziyaret edebilirsiniz.