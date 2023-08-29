Gençlik ve Spor Bakanlığı, binlerce büro personeli, destek personeli, güvelik görevlisi alıyor! İşte GSB başvuru şartları ve ekranı

GSB başvuru şartları ve ekranı! Gençlik ve Spor Bakanlığı, binlerce büro personeli, destek personeli, güvelik görevlisi alıyor- Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye genelinde toplamda 11.455 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu alımlar hizmet personeli, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, psikolog kadrolarında olacak. Son dönemde birçok kişinin ilgisini çeken bu alımlar için vatandaşlar, başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

Başvuru Sayfası Açıldı

Geçtiğimiz hafta açıklanan bu alımlar için başvuru sayfasının açıldığı belirtildi. KYK yurtları ve GSB'ye bağlı kurumlar tarafından gerçekleştirilecek olan alımlar, yüksek maaş ödemesi sunacak. Başvuru yapmak isteyen kişiler ise başvuruların nereden yapılacağını merak etmeye başladı.

Alım Kadroları ve Şartları

Yapılacak alımlar, 3.295 büro personeli, 4.138 destek personeli, 3.622 koruma ve güvenlik görevlisi, 400 psikolog kadrolarında gerçekleşecek. Her kadro için farklı başvuru koşulları aranacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar, Bakanlığın resmi sistemini kullanarak tüm şartları inceleyebilirler. KPSS şartının arandığı bu alımlar için başvurular 28 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Başvurular Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Üzerinden

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, alımlar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Tüm detaylar ve alım şartlarını öğrenmek isteyen adaylar, Bakanlığın resmi web sitesindeki ilanları inceleyebilirler.

Binlerce Kişi İstihdam Edilecek

KYK yurtları ve Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında çalıştırılmak üzere yapılan bu alımlar, binlerce kişinin istihdamını sağlayacak. Yeni ilanları ve alım duyurularını kaçırmamak için sitemizi düzenli olarak ziyaret edebilirsiniz.