Genç Çiftlere Devlet Desteği: Evlilik Öncesi Eğitim ve 150.000 TL Kredi Fırsatı!

Türkiye'de evlilik hazırlıkları yapan genç çiftler için müjdeli bir haber var! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yeni evlenecek çiftlere sağlanacak olan 150.000 TL kredi desteği ile ilgili detayları açıkladı. Bakanlık, bu destekle genç çiftlere evlilik sürecinde maddi anlamda rahat bir başlangıç yapma imkanı sunuyor. Detaylar ise oldukça dikkat çekici!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamalarda, 150.000 TL kredi desteğinin başvurularının 15 Şubat 2024 tarihinden itibaren alınacağını duyurdu. Bu destekten yararlanacak çiftler için önemli bir ayrıcalık ise kredinin geri ödemesiz olarak iki yıl boyunca sağlanacak olması. Bu, genç çiftlere evliliklerine bir finansal zorluk olmadan odaklanma fırsatı sunuyor.

Kredi başvuruları, öncelikle deprem bölgelerinde yapılacak olup, bu bölgeler pilot uygulama için seçilmiştir. Bakanlık, evlilik öncesi ve sonrası danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra eğitimlerin de sağlanacağını belirtti. Bu, çiftlerin sadece maddi destekle değil, aynı zamanda evlilik sürecindeki diğer önemli konularda da desteklenmelerini amaçlamaktadır.

Mahinur Özdemir Göktaş, krediye başvuracak çiftlerden, Aile ve Gençlik Fonu programına katılmayı ve sağlanan eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanmayı taahhüt etmelerini istedi. Bu, genç çiftlerin sadece finansal destekle değil, aynı zamanda evlilik öncesi ve sonrası yaşamlarını daha sağlam temellere oturtmalarına olanak tanıyacak bir adım olarak değerlendirilebilir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlatmış olduğu bu program, genç çiftlerin hayatlarını birleştirmeye hazırlandıkları bu önemli dönemde önemli bir destek sağlamaktadır. Evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle birlikte sunulan 150.000 TL kredi desteği, çiftlere maddi ve manevi olarak güçlü bir başlangıç yapma fırsatı sunuyor. Bu programın ilerleyen süreçlerde tüm gençleri kapsayacak şekilde genişletilmesi ve desteklerin artırılmasıyla, evlilik öncesi süreçlerin daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde geçirilmesi sağlanabilir. Genç çiftlerin hayallerini gerçekleştirme yolundaki bu destek, Türkiye'nin geleceği için umut verici bir adım olacaktır.