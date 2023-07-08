Gelişiyle ortalığı kasıp, kavurdu! 213.811 TL’lik ÖTV’siz sıfır otomobil Türkiye’de; Herkesin beklediği model satışa çıktı!

213.811 TL’lik ÖTV’siz sıfır otomobil Türkiye’de; Herkesin beklediği model satışa çıktı! Gelişiyle ortalığı kasıp, kavurdu- Otomobil piyasasında dikkat çeken bazı modeller, tasarımları ve özellikleriyle insanları şaşırtmış durumda. Özellikle 208 bin TL civarında fiyatla satışa sunulan araçlar, ÖTV avantajıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Elektrikli otomobiller ise avantajları ve dezavantajlarıyla birlikte öne çıkmaktadır.

Günümüzde araç piyasasına baktığımızda, sıfır kategorisinde 500 bin TL'nin altında araç bulmanın zor olduğu görülmektedir. Bu durumda, bazı fırsatlar daha da değerli hale gelmektedir. Uygun fiyatlarla sıfır otomobil alma fırsatı yakalayanlar, sektörde yapılan açıklamaları ve gelişmeleri yakından takip etmektedir. Elektrikli araçlar, 2023 yılıyla birlikte büyük bir ivme kazanmıştır. Bu dönem, bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir. Elektrikli araçların ülkemizde satışa başlaması ve talep görmesi, umut verici bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

Özellikle şehir içi kullanıma uygun olan bu araçlar, göze çarpan tasarımlarıyla dikkat çekmektedir. RKS A1 elektrikli araç modeli, dikkat çekici tasarımıyla ilgi gören ve tercih edilen modeller arasında yer almaktadır.

Bu araçta kullanılan 2500 W'lık fırçasız motor, maksimum ulaşılabilir hızı 45 km/s olarak belirlemiştir. Ancak hız, yük, yol ve hava gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kış aylarında menzilin azalabileceği göz önünde bulundurulmalıdır, ancak genel olarak menzil 70 ila 110 km arasında değişmektedir.