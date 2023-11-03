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Gelinim Mutfakta'da Gerilim Zirveye Çıktı

8,5 Milyon TL'lik Ev Krizi: Gelinim Mutfakta'da Gerilim Zirveye Çıktı. Popüler yarışma programı Gelinim Mutfakta'da milyonluk ev krizi canlı yayına damga vurdu. Gönül Hanım ve gelini Tuğba'nın tartışması nefesleri kesti.

Gelinim Mutfakta'da Gerilim Zirveye Çıktı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-11-2023 15:29

Türkiye'nin en çekişmeli programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da tansiyon yüksek: Nursel Ergin'in renkli sunumu altında, kayınvalide Gönül ile gelin Tuğba'nın arasındaki mülk münakaşası ortalığı kasıp kavurdu. Gönül Hanım, oğlu tarafından babadan kalma 8,5 milyon TL'lik yuvayı eşinin adına geçirildiğini fark edince, canlı yayında sinirlerine hakim olamayıp yere yığıldı.

Bu haftaki Gelinim Mutfakta, izleyenleri ekrana kilitleyen sahnelerle doluydu. Gönül Hanım'ın oğlu, geçmişten gelen bir servetin anahtarını, hiç beklemediği bir anda, eşinin kucağına bırakınca, kayınvalide yayın boyunca yerinden oldu. Tuğba Hanım ise eşinin beklenmedik hamlesine şaşkınlığını gizleyemezken, "Bu ev bizim aile yadigarımız. Eşim, ansızın her şeyi benim adıma geçirmiş," dedi.

Miras meselesine kızgın olan Gönül Hanım, kendi çabalarıyla gelen mirası göz ardı etmeyeceklerini vurgulayarak, "O ev için yıllarca sırtımızı yırttık. Sen nasıl beni hiçe sayarsın? Araba alındıktan sonra evi üstüne geçirmen ne demek? Kan bağımız olmasa da, oğlumun çocuğunun anneannesiyim. O paraları biz damla damla topladık. Bunlar senin oyunların mı? Kalbim sıkışıyor, kendimi kötü hissediyorum," diye tepki gösterdi.

Yayın sırasında fenalık geçiren Gönül Hanım'a ilk yardım ekipleri hemen müdahale etti. Tuğba Hanım ise kayınvalidesinin tiyatro yaptığını ima ederek, "Endişelenme anne, seni tapuyla rahatlatacağım. Oğlumun kararı için beni suçlayamazsın," sözleriyle karşılık verdi.

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