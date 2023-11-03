Gelinim Mutfakta Kim Elendi, Kim Kazandı? İşte 3 Kasım Puan Durumu!

Altın Bileziklerin Sahibi Kim Oldu? Gelinim Mutfakta'da Nefesler Tutuldu! Kanal D'nin sevilen yarışma programı "Gelinim Mutfakta"da bu hafta yaşananlar izleyicileri ekrana kilitledi. Ezgi, Yeşim, Aleyna ve Tuğba'nın altın bilezikler için mücadele ettiği programda, üç gelin eksi iki puan cezası aldı. Ezgi'nin toplamda eksi dört puana düştüğü bu hafta, yarışmanın galibi ve elenen ismi puan durumu belirleyecek. Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı? İşte 3 Kasım 2023 puan durumu

Gelinim Mutfakta Kim Elendi?

3 Kasım tarihli Gelinim Mutfakta bölümünde elenen isim henüz açıklanmadı. Gelinler ve kaynanaların verdiği puanlarla elenen yarışmacı belli olacak.

Altın Bilezikleri Kim Kazandı?

Yarışmada altın bilezikleri kazanan isim merak konusu. 3 Kasım programının sonunda altın bileziklerin yeni sahibi açıklanacak.

Bugünkü Puan Durumu

Programın 3 Kasım tarihli bölümünde gelinlerin aldığı puanlar şu şekilde:

Yeşim: Katmer hamurunu çok ince açtığı için eksi iki ceza puanı aldı.

Katmer hamurunu çok ince açtığı için eksi iki ceza puanı aldı. Ezgi: Tabağında yanık olduğu ve 12 yerine 10 adet katmer yaptığı için toplamda eksi dört ceza puanı aldı.

Tabağında yanık olduğu ve 12 yerine 10 adet katmer yaptığı için toplamda eksi dört ceza puanı aldı. Tuğba: Katmeri parçalandığı için eksi iki ceza puanı aldı.

Dünkü Çeyrek Altını Kim Kazandı?

Gelinim Mutfakta'da dünkü bölümün çeyrek altın kazananı Yeşim oldu.

Gelinim Mutfakta'da Şok Olay!

Programda bugün yaşanan beklenmedik bir olay izleyicileri şaşkına çevirdi. Tuğba'nın kayınvalidesi Gönül Hanım fenalaştı ve stüdyoda korku dolu anlar yaşandı. Ancak Gönül Hanım, programın sonuna yetişti ve puanlamaya katıldı, böylece Tuğba'nın tabağı iptal edilmedi.

Gelinim Mutfakta'da bu haftanın kazananı ve elenen ismi merakla bekleniyor. 3 Kasım puan durumunun ardından her şey netlik kazanacak.