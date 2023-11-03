Advert

Gelinim Mutfakta Kim Elendi, Kim Kazandı? İşte 3 Kasım Puan Durumu!

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışması "Gelinim Mutfakta", bu hafta da izleyicileri ekrana kilitlemeye devam etti. Kıyasıya rekabet ve duygusal anların yaşandığı programda, altın bileziklerin kimin olacağı merak konusu oldu. Ezgi, Yeşim, Aleyna ve Tuğba arasındaki mücadelede, bazı gelinlerin puan kayıpları yarışmanın seyrini değiştirdi. Gelinim Mutfakta Kim Elendi, Kim Kazandı? İşte 3 Kasım Puan Durumu!

Gelinim Mutfakta Kim Elendi, Kim Kazandı? İşte 3 Kasım Puan Durumu!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-11-2023 15:39

Altın Bileziklerin Sahibi Kim Oldu? Gelinim Mutfakta'da Nefesler Tutuldu! Kanal D'nin sevilen yarışma programı "Gelinim Mutfakta"da bu hafta yaşananlar izleyicileri ekrana kilitledi. Ezgi, Yeşim, Aleyna ve Tuğba'nın altın bilezikler için mücadele ettiği programda, üç gelin eksi iki puan cezası aldı. Ezgi'nin toplamda eksi dört puana düştüğü bu hafta, yarışmanın galibi ve elenen ismi puan durumu belirleyecek. Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı? İşte 3 Kasım 2023 puan durumu

Gelinim Mutfakta Kim Elendi?

3 Kasım tarihli Gelinim Mutfakta bölümünde elenen isim henüz açıklanmadı. Gelinler ve kaynanaların verdiği puanlarla elenen yarışmacı belli olacak.

Altın Bilezikleri Kim Kazandı?

Yarışmada altın bilezikleri kazanan isim merak konusu. 3 Kasım programının sonunda altın bileziklerin yeni sahibi açıklanacak.

Bugünkü Puan Durumu

Programın 3 Kasım tarihli bölümünde gelinlerin aldığı puanlar şu şekilde:

  • Yeşim: Katmer hamurunu çok ince açtığı için eksi iki ceza puanı aldı.
  • Ezgi: Tabağında yanık olduğu ve 12 yerine 10 adet katmer yaptığı için toplamda eksi dört ceza puanı aldı.
  • Tuğba: Katmeri parçalandığı için eksi iki ceza puanı aldı.

Dünkü Çeyrek Altını Kim Kazandı?

Gelinim Mutfakta'da dünkü bölümün çeyrek altın kazananı Yeşim oldu.

Gelinim Mutfakta'da Şok Olay!

Programda bugün yaşanan beklenmedik bir olay izleyicileri şaşkına çevirdi. Tuğba'nın kayınvalidesi Gönül Hanım fenalaştı ve stüdyoda korku dolu anlar yaşandı. Ancak Gönül Hanım, programın sonuna yetişti ve puanlamaya katıldı, böylece Tuğba'nın tabağı iptal edilmedi.

Gelinim Mutfakta'da bu haftanın kazananı ve elenen ismi merakla bekleniyor. 3 Kasım puan durumunun ardından her şey netlik kazanacak.

Benzer Haberler
Gelinim Mutfakta'da Gerilim Zirveye Çıktı Gelinim Mutfakta'da Gerilim Zirveye Çıktı
Ziraat Bankası 19.651 TL taksitle 500.000 TL konut kredisi verecek! İşte ortak kredi kampanyası Ziraat Bankası 19.651 TL taksitle 500.000 TL konut kredisi verecek! İşte ortak kredi kampanyası
Kasım Fiat Egea fiyat listesi bayram ettirdi: Fiat Egea Sedan, Cross, Wagon ve Hatchback yeni fiyatlar Kasım Fiat Egea fiyat listesi bayram ettirdi: Fiat Egea Sedan, Cross, Wagon ve Hatchback yeni fiyatlar
Oldukça iddialı: Suzuki fiyat listesi Kasım 2023: Suzuki Vitara, S-Cross, Swift ve Jimny yeni fiyatlar açıklandı Oldukça iddialı: Suzuki fiyat listesi Kasım 2023: Suzuki Vitara, S-Cross, Swift ve Jimny yeni fiyatlar açıklandı
Kasım BMW fiyat listesi dumur etti: BMW 1-2-3-4-5, M, X ve İ serisi güncel fiyatlar açıklandı Kasım BMW fiyat listesi dumur etti: BMW 1-2-3-4-5, M, X ve İ serisi güncel fiyatlar açıklandı
Ford tabuları yıktı: Fiat Egea'dan bile ucuz! O SUV adeta peynir ekmek gibi satıyor Ford tabuları yıktı: Fiat Egea'dan bile ucuz! O SUV adeta peynir ekmek gibi satıyor
ÇOK OKUNANLAR
Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk
  • 01-11-2023 10:45

Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı
  • 02-11-2023 16:37

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım
  • 30-10-2023 09:30

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı
  • 30-10-2023 11:42

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi
  • 03-11-2023 09:05

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi