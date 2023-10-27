Gelinim Mutfakta kim elendi 27 Ekim 2023 Haftanın birincisi hangi gelin?

Gelinim Mutfakta, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatıyor. 27 Ekim 2023 Cuma günü, haftanın sonucuyla beraber "kim elendi?" sorusunun cevabı da belli olacak. İzleyiciler, bu sonuçların ardından günlük ve haftalık puan sıralamasını merakla araştırmaya başlayacak. Peki, bu önemli günün sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çeyrek Altın ve Bilezikler Kimlerin Olacak?

Gelinim Mutfakta yarışmasında hafta içi her gün kazanılan çeyrek altın ve haftanın sonunda elde edilen bilezikler için kıyasıya bir mücadele sürüyor. Yarışmada, bu hafta da dört gelin ve dört kaynana birincilik için ter döktü. En yüksek puanı hangi yarışmacı elde etti? Ve günün en büyük sorusu: Gelinim Mutfakta'da bu haftanın elenen ismi kim olacak? Tüm bu soruların cevapları, gün içerisinde belli olacak ve izleyicilerle paylaşılacak.

Gelinim Mutfakta Kim Birinci Oldu

Bugünün menüsünde laz böreği var. Gelinler son kez yeteneklerini sergileyerek birinciliğe ulaşmaya çalışacaklar. Tuğba , 69 puan ile listenin başında yer alırken, onu 14 puan farkla Yeşim takip ediyor. Bu fark, Yeşim'in Tuğba'yı geçebilmesi için ciddi bir avantaj kazanması gerektiğini gösteriyor. Sonuçlar netleştikçe bilgiler güncellenecek.

Gelinim Mutfakta Kim Elendi

Haftanın sonunda hangi gelinlerin yarışmaya veda edeceği büyük bir soru işareti. Pınar, 21 puan ile sıralamanın son sırasında bulunuyor. Onu takip eden en yakın rakip ise Ceren, ancak Pınar'ın elenme riski daha yüksek gibi görünüyor. Elenen isimler açıklandığında haberimizde güncellenecektir.