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Gelinim Mutfakta Gizem Başateş kimdir?

"Gelinim Mutfakta" Türkiye'nin en popüler televizyon programlarından biri olmaya devam ediyor. Bu hafta programa katılan Gizem Başateş, izleyicilerin dikkatini çekti ve onun hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için detayları derledik. Gelinim Mutfakta Gizem Başateş kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Gelinim Mutfakta Gizem Başateş kimdir?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-09-2023 12:38

"Gelinim Mutfakta" Türkiye'nin en popüler televizyon programlarından biri olmaya devam ediyor. Bu hafta programa katılan Gizem Başateş, izleyicilerin dikkatini çekti ve onun hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için detayları derledik.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan "Gelinim Mutfakta" programında, dört farklı gelin ve kayınvalide takımının yemek yarışmasında kıyasıya bir mücadeleye girdiği bilinmekte. Bu haftanın dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Gizem Başateş, izleyicilerin ilgisini çekti ve hakkında merak edilenler internette sıkça araştırılmaya başlandı.

Gelinim Mutfakta Gizem Başateş Kimdir?

Gizem Başateş, programa kayınvalidesiyle birlikte yarışmak için katılan genç ve enerjik bir gelin. Eşi ve 1 çocuğuyla birlikte mutlu bir aile hayatı sürdüren Gizem, programa katıldığı ilk günlerden itibaren dikkatleri üzerine çekti. Tuğba ile arasında geçen çizme konulu diyalog, sosyal medyada çokça konuşuldu.

Gizem'in hayranları ve meraklı izleyiciler için sosyal medya üzerinden paylaşımlarını yakından takip edebilmeleri adına, Gizem Başateş'in resmi Instagram hesabı @basatesgizem olarak bilinmekte. Burada aile yaşantısı, yemek tarifleri ve günlük paylaşımlarını bulabilirsiniz.

Nursel Ergin'in sunumuyla devam eden "Gelinim Mutfakta" programı, hafta içi her gün izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Gizem Başateş'in bu hafta nasıl bir performans sergileyeceği ise merakla bekleniyor.

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