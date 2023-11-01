Gelinim Mutfakta Aleyna 3 günde 2 çeyrek kazandı! İşte 1 Kasım puan durumu

Haftanın üçüncü gününde, yarışmacılar arasından en yüksek puanı toplayarak çeyrek altın kazanma başarısı gösteren isimler ballı tavuk yemeğiyle Yeşim ve Aleyna oldu. İkisi arasında yapılan kura çekimi sonrasında çeyrek altını kazanan Aleyna oldu. Aleyna, bu zaferle birlikte üç gün içinde iki kez altın kazanan isim olarak dikkat çekti.

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Yeşim ve Aleyna yarışta eşit puanla 15'er puan alarak zirvede yer alıyor. Onları yakından takip eden isim 14 puanla Tuğba oldu. Ezgi ise 7 puanla listenin son sırasında bulunuyor.

Gelinim Mutfakta'da Ballı Tavuk Yarışı

Haftanın üçüncü gününde, kayınvalidelerden aldığı yüksek puanla çeyrek altın kazanma başarısını kimin göstereceği merak konusuydu. Ballı tavuk yemeğiyle bu başarıyı gösteren Yeşim ve Aleyna oldu. İki yarışmacı arasında yapılan kura çekilişi sonucunda, çeyrek altını kazanan isim Aleyna oldu. Aleyna'nın bu başarısı, üç gün içinde toplamda iki çeyrek altın kazanmasını sağladı.

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Yeşim ve Aleyna, 15'er puanla yarışta başa baş bir rekabette bulunuyorlar. Onları yakından takip eden Tuğba, 14 puanla üçüncü sırayı alırken; Ezgi, 7 puanla dördüncü sırada yer alıyor.