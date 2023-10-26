Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da 26 Ekim'de yaşanan gelişmeler izleyicileri ekrana kilitledi. Yarışmada bugün gerçekleşen şaşırtıcı olaylar konuşulacak türdendi. Nursel Engin'in enerjik sunumuyla süslenen bu bölümde, gelinler arasında tansiyon yükseldi. Tuğba'nın üzerine yanlışlıkla dökülen çorba tüm dikkatleri üzerine topladı. Fakat merak edilen asıl mesele; bu olaylarla dolu bölümün sonunda, çeyrek altını kimin kazandığı oldu. Gelinim Mutfakta 26 Ekim puan durumu bugün çeyrek altını kim kazandı?

Yarışma Programında Neler Yaşandı?

Gelinim Mutfakta'da bugün, beklenmeyen bir durum ortaya çıktı. Yeni yarışmacı Pınar'ın kayınvalidesi Fatma Hanım, gelin adayına evlenmeden önce bir anlaşma imzalamasını istedi. Pınar bu durumu programda dile getirerek tepkisini ortaya koydu. Ancak günün sonunda asıl merak konusu, günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim oldu.

26 Ekim'de Çeyrek Altını Kim Aldı?

Gelinim Mutfakta programında bugün toplamda en yüksek puanı alarak birinciliği hak eden ve çeyrek altını kazanan isim henüz belirlenmedi.

Geçtiğimiz Hafta Kim Kazandı?

Gelinim Mutfakta'da 13-20 Ekim haftasında en yüksek puanı alarak 10 altın bileziği kazanan isim Tuğba oldu.

25 Ekim'de Puan Tablosu Nasıldı?