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Gece yarısı açıklandı! SGK ve İŞKUR 37296 TL yardım parası verecek!

Devlet tarafından verilen destekler giderek artıyor ve annelere yönelik yardımlar da bu kapsamda önemli bir yer tutuyor.

Gece yarısı açıklandı! SGK ve İŞKUR 37296 TL yardım parası verecek!
Yayın Tarihi : 2023-07-21 08:18

SGK ve İŞKUR 37296 TL yardım parası verecek! Gece yarısı açıklandı-  Devlet tarafından verilen destekler giderek artıyor ve annelere yönelik yardımlar da bu kapsamda önemli bir yer tutuyor. İŞKUR ve SGK aracılığıyla annelere çeşitli ödenekler sağlanıyor ve toplamda binlerce lira tutarında destek almak mümkün. İşte detaylar:

SGK'dan Doğum Parası ve İş Görmezlik Ödeneği

SGK'ya bağlı olarak aktif bir şekilde çalışan annelere doğum paraları ve iş görmezlik ödeneği veriliyor. Doğum paraları doğum yardımından farklı olarak ödeniyor. Annelere ayrıca emzirme ücreti, doğum yardımı ve iş görmezlik ödeneği gibi destekler sunuluyor.

Doğum izni parası, analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği olarak adlandırılmaktadır. 2023 yılında doğum izni parası hesaplaması yapılırken annenin brüt ücreti dikkate alınır. Örneğin, asgari ücretle çalışan bir anne için brüt ücret 10.008 TL ve günlük brüt ücret 333,60 TL olacaktır. Doğum izni süresi 112 gün olduğuna göre, günlük brüt ücret 112 ile çarpılır ve bu rakamın üçte ikisi doğum izni parası olarak ödenir.

2023 Doğum Rapor Parası Hesaplama Örneği

  • Anne Brüt Ücreti: 10.008 TL

  • Günlük Brüt Ücret: 333,60 TL (10.008 TL / 30 gün)
  • Doğum İzni Süresi: 112 gün
  • Doğum İzni Parası: (333,60 TL x 112 gün) x 2/3 = 24.998,40 TL

2023 Doğum Rapor Parası Alma Şartları

Doğum izni parası (analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği) alabilmek için belirli şartların sağlanması gerekmektedir:

  1. Annenin iş yerindeki sigortalılığı devam etmelidir.
  2. Doğum yapılan tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün SGK'ya tabi olarak çalışmış olmalıdır.
  3. Rapor süresi boyunca (112 gün) iş yerinde çalışmamalıdır.
  4. Parayı alabilmek için doğum gerçekleşmeli ve bebeğin sağ olması gerekmektedir.

Bu şartları sağlayan anneler, doğum izni parasını alabilirler. Bu ödeme, analık halinde iş göremezlik nedeniyle çalışamayan annelere destek olmak amacıyla verilmektedir.

Analık İzni ve Kısmi Çalışma İmkanı

Annelere, doğum sonrası analık izni olarak adlandırılan süre boyunca iş görmezlik ödeneği yatırılmaktadır. İş görmezlik ödeneği, kadınların doğum sonrası çalışmadıkları her gün için verilmektedir. İlk doğum için 60 gün, ikinci doğum için 120 gün ve üçüncü ve sonraki doğumlar için 180 gün süreyle analık izni verilmektedir.

Analık izni sona erdikten sonra ilköğretim çağına kadar çocuklarının bakımını üstlenmek isteyen anneler, kısmi çalışma imkanlarından da faydalanabilmektedirler.

Doğum Parası ve Ödemenin Yeri

Doğum ücreti, çocuk sayısına göre değişmekle birlikte PTT'ye yatırılmaktadır. Bu ödeme, annenin adına yapılmakta ve sadece anne tarafından kullanılabilmektedir.

Anneler, bu sağlanan desteklerle finansal anlamda rahatlamakta ve çocuklarının bakımlarını daha kolay şekilde üstlenebilmektedirler. Başvuruları İŞKUR ve SGK aracılığıyla yapılabilmekte ve gereken şartları sağlayan anneler bu yardımlardan yararlanabilmektedirler.

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