Gece açıklandı! Emekli maaşlarını alanlar için yarın 11001 TL ödeme olacak!

Gece açıklandı! Emekli maaşlarını alanlar için yarın 11001 TL ödeme olacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-05-2024 00:23

Emekli maaşlarını alanlar için yeni bir haber verildi. Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden başvuru yapacak olan emeklilere 11001 TL ödeme veriliyor. 9-19 Mayıs tarihleri arasında emekli maaşlarınız üzerinden alacağınız bu nakit ödemeler başlıyor. Sizlerde hemen başvuru yapabilir ve onay alabilirsiniz. 

11001 TL EMEKLİYE ÖDEME 

EMEKLİ maaşlarını alanlar Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden aldıkları emekli maaşlarına göre bu ödemeleri nakit avans olarak alabileceklerdir. Ziraat Bankası ve Halkbank başvuru yapacak olan kişilerden nakit kredi için banka şubeleri ve internet üzerinden başvurular alacaktır. Bu şekilde emekli maaşlarınız hesabı ile bu nakit avans başvurusunu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası ve Halkbank aynı şartlara göre bu nakit ödemeleri vermektedir. 

9-19 MAYIS ARASI

Ziraat bankası ve Halkbank tarafından sunulan bu yeni kampanya 9-19 mayıs arasında gerçekleşecek olup, kredi alacak kişilerinde bu tarihler arasında düşük faizli kredi alacağı açıklandı. Maaş müşterisi olması durumunda ONAY alınacaktır. 

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