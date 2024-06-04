Garanti BBVA’dan Müşterilerine Özel Büyük Fırsat: 1000 TL Bonus Kampanyası Başladı!

Haziran ayına hızlı bir başlangıç yapan Garanti BBVA, müşteri memnuniyetini artırmak adına dikkat çekici bir kampanya başlattı. Banka, yeni müşterilerine 1000 TL değerinde bonus kazandıracak bu kampanya ile büyük ilgi topluyor. Kampanya kapsamında, Garanti BBVA müşterisi olup kredi kartı başvurusu yapan ve başvurusu onaylanan kişiler, ilk harcamalarında 1000 TL bonus kazanma şansı elde edecekler. Kampanya detayları ve katılım koşulları ise oldukça basit ve anlaşılır bir şekilde sunulmuş durumda.

Haziran Ayı Kampanyasının Detayları

Garanti BBVA’nın haziran ayı kampanyaları, 1-30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde planlanmıştır. Kampanya süresince, banka müşterisi olmak isteyenler, Garanti BBVA’nın dijital kanallarını kullanarak kolayca başvuruda bulunabilirler. Bu süreçte, şubeye gitmeye gerek kalmadan temassız müşteri olma teknolojisi sayesinde Garanti BBVA’lı olma fırsatını yakalayacak olan yeni müşteriler, ayrıca Bonus kredi kartı veya Money Bonus kredi kartı başvurusu yaparak kampanyadan faydalanabilecekler.

Kampanya dahilinde, başvurusu onaylanan müşteriler, 31 Temmuz 2024 tarihine kadar yapacakları ilk 1000 TL ve üzeri alışverişlerinde, 1000 TL bonus kazanacaklar. Bu bonuslar, alışverişin gerçekleştiği kart üzerine yüklenecek ve 4 Ağustos – 4 Eylül 2024 tarihleri arasında kullanılabilecek. Kullanılmayan bonuslar ise 5 Eylül 2024 tarihinde geri alınacaktır.

Hangi Kartlar Kampanyaya Dahil?

Garanti BBVA’nın sunduğu bu özel kampanyadan faydalanmak için belirli kredi kartları ile başvuruda bulunmak gerekiyor. Kampanyaya dahil olan kartlar arasında Bonus kredi kartı ve Money Bonus kredi kartı bulunuyor. Ancak, Bonus Flexi, Flexi, Ticari kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus kartları bu kampanyaya dahil edilmemiştir. Ayrıca, personel kartları da kampanya dışında bırakılmıştır. Bununla birlikte, sanal kartlar üzerinden yapılan başvurular da kampanyadan yararlanma imkanına sahip.

Başvuru Süreci ve Şartlar

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, Garanti BBVA Mobil uygulaması, bonus.com.tr veya moneybonus.com.tr üzerinden başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuruların kabul edilmesi durumunda, müşteriler ilk harcamalarında 1000 TL bonus kazanma şansına sahip olacaklar. Ancak, kampanya belirli kısıtlamaları da beraberinde getiriyor. Düzenli ödeme talimatları, otomatik ödemeler, fatura ödemeleri, vergi ödemeleri, nakit avans işlemleri ve bonus kullanımları kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ayrıca, kampanyaya internet üzerinden yapılan alışverişler dahil edilmiştir, ancak kampanya kapsamındaki internet sitelerinin cüzdanlarından yapılan harcamalar geçerli sayılmayacaktır.

Kampanya Süresi ve Bonus Kullanımı

Kazandıkları bonusları kullanmak isteyen müşteriler, 4 Ağustos – 4 Eylül 2024 tarihleri arasında bonuslarını harcayabilecekler. Kullanılmayan bonuslar ise 5 Eylül 2024 tarihinde geri alınacaktır. Bu nedenle, müşterilerin bonuslarını belirtilen tarihler arasında kullanmaları önem arz etmektedir. Kampanya müşteri bazında değerlendirilmekte olup, bir müşteri en fazla 1000 TL bonus kazanma hakkına sahiptir.

Emekli Promosyonları ve Diğer Kampanyalar

Garanti BBVA’nın bu özel kampanyası, emekli promosyon kampanyalarından yararlanan müşterileri kapsamamaktadır. Ayrıca, Garanti BBVA Mobil’i indirip ilk kez Garanti BBVA’lı olan müşterilere yönelik olan diğer kampanyalar ile bu kampanya birleştirilememektedir. Bu nedenle, müşterilerin mevcut kampanyalarını kontrol etmeleri ve buna göre başvuruda bulunmaları gerekmektedir.