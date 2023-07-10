Garanti BBVA'dan emeklilere kesnin ağzını açtı! Böyle promosyon yok! Herkes maaşını taşıyor!

Böyle promosyon yok! Herkes maaşını taşıyor! Garanti BBVA'dan emeklilere kesnin ağzını açtı- Garanti BBVA, Temmuz ayıyla birlikte emeklilere yönelik güncel promosyon kampanyasını duyurarak birçok kişinin dikkatini çekti. Banka, emeklilere özel olarak sunulan bu promosyon fırsatıyla ilgili ayrıntıları paylaştı.

Garanti BBVA'nın Temmuz ayına özel emekli promosyonu kampanyası kapsamında, emekli maaşını bankadan alanlara 8.500 TL'ye kadar hoş geldin paketi sunulacak. Bu kampanya, 1 - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olacak ve banka, kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Promosyondan faydalanmak isteyenler, emekli maaşlarını Garanti BBVA'dan almaya taahhüt etmeleri halinde çeşitli avantajlardan yararlanabilecekler. Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL, 3.500 - 7.500 TL arasında olanlara 5.250 TL, 7.500 - 10.000 TL arasında olanlara 6.750 TL ve 10.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 7.500 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak. Promosyon ödemeleri, müşterinin hesabına ilk maaşın yatmasını takiben 3 iş günü içinde gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyanlara bir dizi avantaj sunulmaktadır. Bu müşteriler, Garanti BBVA Mobil veya internet bankacılığı üzerinden ücretsiz havale ve EFT işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Bunun yanı sıra, Garanti BBVA ATM'lerinde emeklilere özel menü ayrıcalığıyla nakit çekim işlemleri yapabileceklerdir.

Garanti BBVA, yeni emekli olacaklara da kolaylık sağlamaktadır. SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar, başvurularında Garanti BBVA'yı tercih ederek bankanın promosyon avantajından faydalanabileceklerdir.

Emeklilere özel avantajlı faiz oranlarıyla vadeli mevduat ve kredi fırsatları da sunan Garanti BBVA, müşterilerine çeşitli seçenekler sunmaktadır. Emekliler, ihtiyaç kredisi kullanmak istediklerinde düşük faiz oranlarından faydalanabileceklerdir. Ayrıca, mevduatlarını da emeklilere özel ayrıcalıklı faiz oranlarıyla değerlendirebileceklerdir.

Garanti BBVA, emeklilere yönelik bu kampanyalarla müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmayı hedeflemektedir. Mobil bankacılık ve şube hizmetlerini geliştirerek emeklilerin bankacılık işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirmelerine olanak tanıyan Garanti BBVA, müşteri memnuniyetini artırmak için emeklilere özel avantajlar sunar.