  • 10 TEMMUZ Pazartesi 21:19
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Garanti BBVA'dan emeklilere kesnin ağzını açtı! Böyle promosyon yok! Herkes maaşını taşıyor!

Garanti BBVA, Temmuz ayıyla birlikte emeklilere yönelik güncel promosyon kampanyasını duyurarak birçok kişinin dikkatini çekti.

Garanti BBVA'dan emeklilere kesnin ağzını açtı! Böyle promosyon yok! Herkes maaşını taşıyor!
Yayın Tarihi : 2023-07-10 10:47

Böyle promosyon yok! Herkes maaşını taşıyor! Garanti BBVA'dan emeklilere kesnin ağzını açtı-  Garanti BBVA, Temmuz ayıyla birlikte emeklilere yönelik güncel promosyon kampanyasını duyurarak birçok kişinin dikkatini çekti. Banka, emeklilere özel olarak sunulan bu promosyon fırsatıyla ilgili ayrıntıları paylaştı.

Garanti BBVA'nın Temmuz ayına özel emekli promosyonu kampanyası kapsamında, emekli maaşını bankadan alanlara 8.500 TL'ye kadar hoş geldin paketi sunulacak. Bu kampanya, 1 - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olacak ve banka, kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Promosyondan faydalanmak isteyenler, emekli maaşlarını Garanti BBVA'dan almaya taahhüt etmeleri halinde çeşitli avantajlardan yararlanabilecekler. Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL, 3.500 - 7.500 TL arasında olanlara 5.250 TL, 7.500 - 10.000 TL arasında olanlara 6.750 TL ve 10.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 7.500 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak. Promosyon ödemeleri, müşterinin hesabına ilk maaşın yatmasını takiben 3 iş günü içinde gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyanlara bir dizi avantaj sunulmaktadır. Bu müşteriler, Garanti BBVA Mobil veya internet bankacılığı üzerinden ücretsiz havale ve EFT işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Bunun yanı sıra, Garanti BBVA ATM'lerinde emeklilere özel menü ayrıcalığıyla nakit çekim işlemleri yapabileceklerdir.

Garanti BBVA, yeni emekli olacaklara da kolaylık sağlamaktadır. SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar, başvurularında Garanti BBVA'yı tercih ederek bankanın promosyon avantajından faydalanabileceklerdir.

Emeklilere özel avantajlı faiz oranlarıyla vadeli mevduat ve kredi fırsatları da sunan Garanti BBVA, müşterilerine çeşitli seçenekler sunmaktadır. Emekliler, ihtiyaç kredisi kullanmak istediklerinde düşük faiz oranlarından faydalanabileceklerdir. Ayrıca, mevduatlarını da emeklilere özel ayrıcalıklı faiz oranlarıyla değerlendirebileceklerdir.

Garanti BBVA, emeklilere yönelik bu kampanyalarla müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmayı hedeflemektedir. Mobil bankacılık ve şube hizmetlerini geliştirerek emeklilerin bankacılık işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirmelerine olanak tanıyan Garanti BBVA, müşteri memnuniyetini artırmak için emeklilere özel avantajlar sunar.

Benzer Haberler
PTT akşam saatlerinde açıkladı! Herkese para veriyor! 30.000 TL yarın sabah Salı günü 8.25'te hesaplarda PTT akşam saatlerinde açıkladı! Herkese para veriyor! 30.000 TL yarın sabah Salı günü 8.25'te hesaplarda
Direktif verildi! Yarın 08.45’te emeklilere 5000 TL ve toplam 12.500 TL karşılıksız nakit ödeme yapılacak Direktif verildi! Yarın 08.45’te emeklilere 5000 TL ve toplam 12.500 TL karşılıksız nakit ödeme yapılacak
Cumhurbaşkanı mutlu, mesut etti! hesaplarınıza hemen bakın! Vatandaşa toplam 3.950 TL ödeme müjdesi! Cumhurbaşkanı mutlu, mesut etti! hesaplarınıza hemen bakın! Vatandaşa toplam 3.950 TL ödeme müjdesi!
Etliye, sütlüye karışmadan ayda 10.000 TL ek para kazanabilirsiniz! Bunu hemen uygulayın! Etliye, sütlüye karışmadan ayda 10.000 TL ek para kazanabilirsiniz! Bunu hemen uygulayın!
PTT akşam saatlerinde açıkladı! Herkese para veriyor! 30.000 TL yarın sabah Salı günü 8.25'te hesaplarda PTT akşam saatlerinde açıkladı! Herkese para veriyor! 30.000 TL yarın sabah Salı günü 8.25'te hesaplarda
Peugeot yeni fiyat listesi görenleri sudan çıkmış balığa çevirdi! 208, 308, 2008, 408, 3008, 508 ve Rifter fiyatları el yakıyor Peugeot yeni fiyat listesi görenleri sudan çıkmış balığa çevirdi! 208, 308, 2008, 408, 3008, 508 ve Rifter fiyatları el yakıyor
ÇOK OKUNANLAR
Ziraat Bankası borç kapatma kredisi verilmeye az önce başlandı! 150.000 TL hemen alın!
  • 03-07-2023 21:50

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi verilmeye az önce başlandı! 150.000 TL hemen alın!

Chery fiyat listesi vatandaşları mest etti! Omada5, Tiggo7 Pro, Tiggo8 Pro fiyatları zamlandı ama diğerlerinden ucuz!
  • 10-07-2023 13:40

Chery fiyat listesi vatandaşları mest etti! Omada5, Tiggo7 Pro, Tiggo8 Pro fiyatları zamlandı ama diğerlerinden ucuz!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı için flaş açıklama geldi! Maaş zamları...
  • 03-07-2023 20:11

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı için flaş açıklama geldi! Maaş zamları...

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'dan bikinili pozlar
  • 04-07-2023 15:28

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'dan bikinili pozlar

Oğuzhan Koç ve Ala Tokel aşk mı yaşıyor??
  • 04-07-2023 15:25

Oğuzhan Koç ve Ala Tokel aşk mı yaşıyor??