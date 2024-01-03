Garanti BBVA'dan Emekli Yapan Kampanya! Sigorta Prim Borcunuz İçin Özel Kredi Veriyor!

Garanti BBVA, emekli maaşını kendi bankalarına taşıyan müşterilerine yönelik olarak 2024 yılının başında dikkat çekici bir kampanya başlattı. 1 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya, emekli müşterilere cömert promosyonlar ve avantajlar sunuyor. Kampanyanın en önemli özelliği, emeklilerin Garanti BBVA’ya maaşlarını taşıyarak ve belirli taahhütler vererek ciddi miktarda finansal fayda sağlayabilmesi.

Emekliye Tek Kampanyada 4 Fırsat!

Nakit Promosyon: Emekli maaşını Garanti BBVA’ya aktaran ve 3 yıl süreyle maaş alma taahhüdünde bulunan müşterilere, 7.500 TL'ye varan nakit promosyon teklif ediliyor. Bu, emekliler için önemli bir miktarda ek gelir anlamına geliyor. Kredi Kartı Bonusu: Ayrıca, bu müşterilere kredi kartlarıyla yapacakları 500 TL'lik harcamalara ek olarak 1.000 TL bonus veriliyor. Bu bonus, günlük harcamalarda büyük bir avantaj sağlıyor. Mobil Bonus: Eğer müşteriler, Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden bankacılık işlemlerini gerçekleştirirlerse, ekstra 1.500 TL bonus kazanma şansına sahip oluyorlar. Böylece, toplamda 10.000 TL'ye varan avantajlardan yararlanabiliyorlar. EYT Prim Borcu Kredisi: Garanti BBVA, EYT'li emeklilere yönelik olarak da özel bir kredi imkanı sunuyor. Bu kredi, EYT'li emeklilerin prim borçlarını ödeyerek daha erken emekli olmalarına yardımcı oluyor. Bu kredi, avantajlı faiz oranları ile sunulmakta ve emeklilik yolunda önemli bir finansal destek sağlamakta.

Kampanyaya katılım oldukça kolay. Müşteriler, şubeye gitmeye gerek kalmadan, doğrudan Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir ve promosyonlardan hemen yararlanmaya başlayabilirler. Bu süreç, özellikle teknolojiyi aktif olarak kullanmayı tercih eden emekliler için büyük kolaylık sağlıyor. Garanti BBVA’nın bu kampanyası, bankanın müşteri memnuniyetine verdiği önemi ve müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için sunduğu yenilikçi çözümleri gösteriyor. Kampanya, emeklilerin finansal esnekliğini artırmak ve onlara daha rahat bir yaşam sunmak için tasarlanmıştır. Emekliler için bu tarz promosyon ve avantajlar, özellikle sabit gelirle yaşamanın getirdiği ekonomik sıkıntıları hafifletmede önemli bir rol oynuyor. Garanti BBVA, bu kampanya ile emeklilerin yaşam kalitesini yükseltmeyi ve onlara daha konforlu bir finansal gelecek sağlamayı hedefliyor.