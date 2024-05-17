Garanti BBVA'dan Büyük Müjde: 3.000 TL Hediye Kazanma Fırsatı!

Garanti BBVA, müşterilerini memnun etmeye yönelik kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kez banka, birçok sektörde başlattığı kampanyalar arasında dikkat çeken yeni bir fırsat sunuyor. Garanti BBVA, dijital kanallardan müşteri olan ve kredi kartı başvurusu yapan müşterilerine toplamda 3.000 TL'ye varan bonus hediye edeceğini duyurdu. Üstelik bu kampanyadan yararlanmak için banka şubesine gitmeye gerek yok. Bankanın sunduğu bu cazip kampanya ile ilgili tüm detayları öğrenmek için okumaya devam edin.

Garanti BBVA'nın 3.000 TL Bonus Kampanyası

Garanti BBVA, 1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında dijital kanallardan müşteri olma sürecini tamamlayan ve kredi kartı başvurusu yapan yeni müşterilerine özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, ilk kez Garanti BBVA müşterisi olanlar ve Bonus veya Money Bonus kredi kartı başvuruları onaylanan kişiler, 30 Haziran 2024 tarihine kadar yapacakları harcamalarla toplamda 3.000 TL’ye varan bonus kazanma şansına sahip olacaklar.

Kampanya Detayları

Kampanya dahilinde, Garanti BBVA Mobil, bonus.com.tr veya moneybonus.com.tr üzerinden yapılan kredi kartı başvuruları kabul ediliyor. Onaylanan kredi kartı başvurusu sonrası, ilk 1.000 TL harcamaya 1.000 TL, sonraki her 1.000 TL harcamaya ise 500 TL bonus veriliyor. Toplamda 3.000 TL'ye kadar bonus kazanma imkanı sunan bu kampanya, Bonus kredi kartları ve Money Bonus kredi kartları için geçerli.

Bu kampanyadan faydalanabilmek için, Bonus Flexi, Flexi, Ticari kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus kartlar kampanyaya dahil edilmemiştir. Ayrıca, personel kartları kampanyaya dahil değildir ancak sanal kartlar bu kampanyadan yararlanabilir.

Bonus Kazanma ve Kullanma Şartları

Kampanya süresi boyunca kazanılan bonuslar, 4 Temmuz - 4 Ağustos 2024 tarihleri arasında kullanılabilecek. Kullanılmayan bonuslar, 5 Ağustos 2024 tarihinde geri alınacak. Kampanya müşteri bazlı olup, her müşteri kampanya süresince en fazla 3.000 TL bonus kazanabilir.

Kampanya kapsamında internetten yapılan harcamalar da geçerli olacak. Ancak düzenli ödeme talimatları, otomatik ödemeler, fatura ödemeleri, vergi ödemeleri, nakit avans işlemleri ve bonus kullanımları kampanya dahilinde değildir. Ayrıca, emekli promosyon kampanyasından yararlanan müşteriler bu kampanyadan faydalanamaz. Garanti BBVA Mobil’i indirip ilk kez müşteri olanların yararlanacağı diğer kampanyalar ile bu kampanya birleştirilemez.

Dijital Kanallarla Kolay Başvuru

Garanti BBVA’nın kampanyası, banka şubesine gitmeye gerek kalmadan tamamen dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede, zamandan tasarruf ederek kolayca başvuru yapabilirsiniz. Garanti BBVA Mobil, bonus.com.tr veya moneybonus.com.tr üzerinden kredi kartı başvurusunu tamamlayan yeni müşteriler, hızlı bir şekilde kampanyadan faydalanabiliyorlar.

Garanti BBVA Mobil ile Avantajlar

Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirerek ilk kez müşteri olanlar, kampanya süresi boyunca yapacakları harcamalarla 3.000 TL'ye varan bonus kazanabilecekler. Uygulama üzerinden yapılan başvurular, hızlı bir şekilde değerlendiriliyor ve onaylanan başvurular sonrasında bonuslar, en çok kazanım sağlanan karta yükleniyor.

Bu dijital süreç, müşterilere hem zaman kazandırıyor hem de bankacılık işlemlerini daha pratik hale getiriyor. Garanti BBVA’nın bu yenilikçi yaklaşımı, bankacılık deneyimini dijital dünyanın olanaklarıyla birleştirerek müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

Kampanyanın Cazip Yönleri

Bu kampanya, sadece yeni müşterilere yönelik değil, aynı zamanda mevcut Garanti BBVA müşterilerinin de ilgisini çekebilecek avantajlar sunuyor. Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden yapılan başvurular sayesinde, müşteri olma süreci oldukça kolay ve hızlı bir şekilde tamamlanabiliyor. Ayrıca, sanal kartlarla yapılan harcamaların da kampanyaya dahil edilmesi, dijital ödemelerin avantajlarını ön plana çıkarıyor.

Bonusların Kullanım Alanları

Kampanya süresi boyunca kazanılan bonuslar, çeşitli harcamalarda kullanılabilir. Bonuslar, anlaşmalı mağazalarda, restoranlarda, online alışverişlerde ve daha birçok alanda geçerli. Bu sayede, müşteriler bonuslarını ihtiyaçlarına göre diledikleri gibi kullanabilirler. 4 Temmuz - 4 Ağustos 2024 tarihleri arasında kullanılmayan bonuslar geri alınacağından, müşterilerin bonuslarını zamanında kullanmaları önemlidir.

Kampanyadan Kimler Yararlanabilir?

Garanti BBVA’nın sunduğu bu kampanyadan, 1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil uygulaması veya diğer dijital kanallar üzerinden müşteri olan ve kredi kartı başvurusu onaylanan kişiler yararlanabilir. Kampanya, yeni müşterilere yönelik olup, emekli promosyon kampanyasından yararlananlar veya personel kartı sahipleri bu kampanyaya dahil edilmemiştir.

Kampanya Kapsamı Dışındaki İşlemler

Kampanya kapsamında, düzenli ödeme talimatları, otomatik ödemeler, fatura ödemeleri, vergi ödemeleri, nakit avans işlemleri ve bonus kullanımları geçerli değildir. Ayrıca, kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin, harcamalarını Garanti BBVA Mobil uygulaması, bonus.com.tr veya moneybonus.com.tr üzerinden yapmaları gerekmektedir.