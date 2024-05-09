Garanti BBVA Hesabı Olanlar Dikkat! 10.000 TL ödeme almayanlar VAR! Garanti BBVA üzerinden başlatılan yeni kredi kampanyasında, Banka hesabı olanlar için banka hızlı ve anında duyuru yaptı. Başvuru yaparak hemen aynı gün içinde destek alacaksınız. Banka hesabınız varsa, Anında kredi için başvurunuzu şubelere Gitmeden de online olarak alınacaktır. Garanti BBVA Bankası üzerinden hesabı olan herkes, Başvuru şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi kullanabileceklerdir.

GARANTİ BBVA BANKASI KREDİ BAŞVURUSU

Garanti BBVA kredi başvurusu 10 bin TL olarak yapacak olan kişiler, Uygun faizlerle bu kredileri Garanti BBVA mobil uygulaması üzerinden alabilir. 7 gün 24 saat başvuru yaparak bu bankadna 36 ay vadeli kredi alabilirsiniz. Garanti BBVA bankası 1100 ve üzerinde kredi notu olan herkes için hemen aynı gün içinde kredi ödemesi vermektedir.

Garanti BBVA Bankası üzerinden hesaba yatacak olan paralar, Anında kredi olarak hesaba gelir. Ayrıca bankaya giderek de bu bankadan kredi alabilirsiniz. Üstelik diğer bankalardaki borçlarınızı kapatmak için destek alacaksanız, Banka sizlere 10 bin TL üzerinde de diğer bankalardaki borçlarınızı kapatmak için borç kapatma kredisi verecektir.