Garanti BBVA Emekli Maaş Promosyonlarıyla Emeklileri Şaşırtmaya Devam Ediyor!

Emekliler için hayatlarının bir dönemine denk gelen emekli maaş promosyonları, son dönemde oldukça heyecan verici gelişmelere sahne oluyor. Kamu bankalarının öncülüğünde başlayan rekabet, şimdi özel bankaların da harekete geçmesiyle daha da kızışıyor. Bu kapsamda, Garanti BBVA, emeklilerin yüzünü bir kez daha güldürmeye hazırlanıyor. Yaptığı güncelleme ve yeniliklerle, emekli maaş promosyonlarında sınırları zorlayan Garanti BBVA, emeklilere cazip teklifler sunmaya devam ediyor.

Kamu bankalarının ardından Garanti BBVA da emekli maaş promosyonlarına yepyeni bir soluk getiriyor. Yapılan güncellemeyle birlikte, emeklilere sunulan promosyon tutarları artırılıyor ve yeni bir kampanya başlatılıyor. Garanti BBVA, emeklilere verdiği sözü tutarak, daha önce belirlenen asgari promosyon tutarlarını aşarak, emeklilere sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, emekli maaşı alan müşteriler, bankayla yapacakları promosyon sözleşmesi sonrasında, belirlenen kriterlere göre yüksek tutarlarda promosyon ödemeleri alabilecekler.

Garanti BBVA'nın belirlediği yeni emekli maaş promosyonları, emekli maaşlarının tutarına göre farklılık gösteriyor. 10.000 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 6.250 TL, 10.000 TL ile 15.000 TL arasındaki maaşlara 10.000 TL, 15.000 TL ile 20.000 TL arasındaki maaşlara 12.500 TL, ve 20.000 TL üzerindeki maaşlara ise 15.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Bununla birlikte, Garanti BBVA, sadece promosyonlarla sınırlı kalmıyor. Emekli müşterilerine özel avantajlar sunarak onların hayatını kolaylaştırıyor. Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan müşteriler, ayrıcalıklı bir şekilde bankanın ATM'lerinden nakit çekim yapabilecekler. 20.000 TL'nin altında olan emekli maaşları için limit aşım ücreti olmadan nakit çekim imkanı sağlanırken, 20.000 TL üzeri maaşlarda ise 20.000 TL'ye kadar nakit çekimlerde limit aşım ücreti uygulanmayacak.