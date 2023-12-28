Garanti BBVA duyurdu: Gelir belgesiz 45000 TL yılbaşı parası!

Garanti BBVA, müşterilerine özel olarak sunduğu devrim niteliğindeki finansal bir kampanya ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gelir belgesi olmadan başvuru yapabilen bireysel müşterilere özel olarak tasarlanan bu kampanya, ihtiyaç kredisi alanında yeni bir dönemi başlatıyor. Haftanın belirli günlerinde geçerli olan bu kampanya, yüksek kredi limiti, uzun vadeli ödeme seçeneği ve ödemeleri 3 ay erteleyebilme avantajı ile ön plana çıkıyor.

Garanti BBVA'nın bu özel kampanyası, müşterilere çeşitli avantajlar sunmaktadır. İlk olarak, başvuran müşterilere 45.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriliyor. Bu yüksek kredi limiti, acil finansal ihtiyaçları karşılamak isteyen bireyler için önemli bir fırsat sunuyor. Ayrıca, kredi 36 ay vadeli sunularak müşterilere ödeme planlarını uzun vadeli ve esnek bir şekilde düzenleme imkanı tanınıyor. Ödemelerde 3 ay erteleme avantajı ise finansal planlamayı daha rahat hale getirerek müşterilere ekstra esneklik sağlıyor.

Bu avantajlı kampanyadan yararlanmak isteyen bireylerin belirli koşulları sağlamaları gerekiyor. İlk olarak, başvuranların Garanti BBVA'nın belirlediği politikalara uygun olmaları önem taşıyor. Ayrıca, başvuru yapabilmek için 1100 ve üzeri kredi puanına sahip olmak gerekiyor. Kampanya, sigortalı çalışanlar ve emekliler için geçerli olup, bu gruplar başvuruda bulunabilirler.

Garanti BBVA, müşterilerine başvuru sürecini kolaylaştırmak adına çeşitli kanallar sunmaktadır. İnternet bankacılığı uygulamaları aracılığıyla başvuru yapmak isteyen müşteriler, bu hızlı ve güvenli yöntemle başvurularını tamamlayabilirler. Ayrıca, emekli müşteriler için özel bir seçenek sunularak emekli maaş hesapları üzerinden yapılan başvurular, müşterilere daha pratik bir başvuru deneyimi sunmaktadır.