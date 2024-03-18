Garanti BBVA duyurdu! Banka hesabı olanlar için 10 gün süre verildi!

Garanti BBVA duyurdu! Banka hesabı olanlar için 10 gün süre verildi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-03-2024 10:08

Garanti BBVA, son duyurusuyla banka hesabı olan müşterilerine büyük bir fırsat sunuyor! Banka hesabı bulunanlar için 10 gün süre verilen bu kampanya kapsamında, borçlarınızı kapatmak artık çok daha kolay ve erişilebilir hale geliyor. Bu süre zarfında, düşük faizli kredi avantajlarından yararlanarak finansal durumunuzu düzeltmek için adım atabilirsiniz.

Borç Kapatma Kredisi İçin 10 Gün Süre!

Garanti BBVA'nın bu özel kampanyası kapsamında banka hesabı olan müşterilere tanınan 10 günlük süre oldukça önemli bir fırsat sunuyor. 10 gün içinde borç kapatma kredisi başvurusunda bulunabilir ve finansal yüklerinizden kurtulma yolunda ilk adımı atabilirsiniz.

Düşük Faizli Kredi Avantajı

Bu özel kampanya ile sunulan kredi, düşük faizli olmasıyla dikkat çekiyor. Düşük faizli kredi avantajı sayesinde borçlarınızı daha uygun koşullarla kapatabilir ve aylık ödemelerinizi daha rahat bir şekilde yönetebilirsiniz.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Garanti BBVA'nın sunmuş olduğu 100.000 TL borç kapatma kredisi için başvurular oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Başvuru süreci hakkında detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak için size en yakın Garanti BBVA şubesine uğrayabilir veya internet bankacılığı üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz.

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