Garanti BBVA Bankası Maaşın 10 Katına Kadar Nakit Dağıtıyor! 18 Yaş Üzeri Başvuru Yapabiliyor 

Garanti bankası üzerinden başlatılan yeni kampanyada, Maaşın 10 katına kadar nakit ödeme alınacağı açıklandı. Banka müşterisi olan herkes başvuru yapabilir ve nakit kredi kullanabilirler. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, kredi notunuza göre uygun faizlerle bu krediler hesaplara hemen yatacaktır. Kredi notu ve kredi sicili uygun olan herkes, başvuru yaparak hemen aynı gün içinde kredi ödemesi alacaklardır.

Garanti Bankası 10 Kat Kredi Başvurusu

Maaş müşterisi olmanız durumunda, Garanti Bankası üzerinden maaşın 10 katına kadar kredi alabilirsiniz. Başvurunuzu banka şubelerinden ve bankaya gitmeden Garanti Mobil uygulamsı üzerinden yapabilirsiniz. Garanti Bankası 10 kat kredi kampanyası, sizlere uygun faizlerle ödeme olarak verilecektir. Kredi alacak kişiler bu kredileri diledikleri zaman hesaplarına atabileceklerdir.

Garanti bankası ayrıca emekli olan kişilere de kredi veriyor. Emekli maaşları bu bankada olan emekliler, Emekli maaş hesaplarını hesaplatarak, en az maaşın 10 katına kadar kredi alabileceklerdir. Bu şekilde ihtiyaç kredisi ve emekli kredisi kullanılmaktadır.