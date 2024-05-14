Garanti BBVA Bankası Maaşın 10 Katına Kadar Nakit Dağıtıyor! 18 Yaş Üzeri Başvuru Yapabiliyor 

Garanti BBVA Bankası Maaşın 10 Katına Kadar Nakit Dağıtıyor! 18 Yaş Üzeri Başvuru Yapabiliyor 
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-05-2024 16:07

Garanti bankası üzerinden başlatılan yeni kampanyada, Maaşın 10 katına kadar nakit ödeme alınacağı açıklandı. Banka müşterisi olan herkes başvuru yapabilir ve nakit kredi kullanabilirler. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, kredi notunuza göre uygun faizlerle bu krediler hesaplara hemen yatacaktır. Kredi notu ve kredi sicili uygun olan herkes, başvuru yaparak hemen aynı gün içinde kredi ödemesi alacaklardır.  

Garanti Bankası 10 Kat Kredi Başvurusu 

Maaş müşterisi olmanız durumunda, Garanti Bankası üzerinden maaşın 10 katına kadar kredi alabilirsiniz. Başvurunuzu banka şubelerinden ve bankaya gitmeden Garanti Mobil uygulamsı üzerinden yapabilirsiniz. Garanti Bankası 10 kat kredi kampanyası, sizlere uygun faizlerle ödeme olarak verilecektir. Kredi alacak kişiler bu kredileri diledikleri zaman hesaplarına atabileceklerdir. 

Garanti bankası ayrıca emekli olan kişilere de kredi veriyor. Emekli maaşları bu bankada olan emekliler, Emekli maaş hesaplarını hesaplatarak, en az maaşın 10 katına kadar kredi alabileceklerdir. Bu şekilde ihtiyaç kredisi ve emekli kredisi kullanılmaktadır. 

Benzer Haberler
SEKSEN BİN TL! Emekli Maaşlarını Alanlar İçin 80 BİN TL Nakit Ödeme Başladı! DEVLET Destekli Olacak SEKSEN BİN TL! Emekli Maaşlarını Alanlar İçin 80 BİN TL Nakit Ödeme Başladı! DEVLET Destekli Olacak
15 Milyon 555 Bin EMEKLİ İçin Yeniden Açıklama Yapıldı! Emekli Maaşlarını Alanlar 12000 TL Alacak! 15 Milyon 555 Bin EMEKLİ İçin Yeniden Açıklama Yapıldı! Emekli Maaşlarını Alanlar 12000 TL Alacak!
Cumhurbaşkanı Açıkladı! Emekli Olanlar İçin 10.000 TL Ödeme Yarın Sabah 08.30'dan Sonra Hesaba Yatacak! Cumhurbaşkanı Açıkladı! Emekli Olanlar İçin 10.000 TL Ödeme Yarın Sabah 08.30'dan Sonra Hesaba Yatacak!
10-20-30 Bin TL Emekliye Ödeme! Başvuru Yapacak Olan TC Vatandaşlarına Anında Ödeme! 10-20-30 Bin TL Emekliye Ödeme! Başvuru Yapacak Olan TC Vatandaşlarına Anında Ödeme!
Ne Zaman ONAY Olacak Diye Beklerken, Cumhurbaşkanı İMZALADI! Emeklilere 18000 TL Ödeme Verilecek! Ne Zaman ONAY Olacak Diye Beklerken, Cumhurbaşkanı İMZALADI! Emeklilere 18000 TL Ödeme Verilecek!
Yasemin Allen'den Serenay Sarıkaya güzellemesi Yasemin Allen'den Serenay Sarıkaya güzellemesi
ÇOK OKUNANLAR
Mine Tugay'ın havuz keyfi
  • 09-05-2024 17:47

Mine Tugay'ın havuz keyfi

Gülşen, sahne tarzı ve dansıyla yine konuşturdu!
  • 13-05-2024 19:06

Gülşen, sahne tarzı ve dansıyla yine konuşturdu!

Çağatay Ulusoy hayranlarını sevindirecek haber! 2. sezon geliyor!
  • 13-05-2024 17:28

Çağatay Ulusoy hayranlarını sevindirecek haber! 2. sezon geliyor!

Kızıl Goncalar'da sezon finali öncesi 2 bomba ayrılık!
  • 14-05-2024 10:57

Kızıl Goncalar'da sezon finali öncesi 2 bomba ayrılık!

Demet Özdemir: Kendimle gurur duyuyorum!
  • 09-05-2024 11:28

Demet Özdemir: Kendimle gurur duyuyorum!