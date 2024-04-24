Garanti BBVA Bankası 25000 TL Nakit Ödeme Yapacak! Bugünden Sonra HERKES Alabilecek

Garanti BBVA Bankası 25000 TL Nakit Ödeme Yapacak! Bugünden Sonra HERKES Alabilecek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-04-2024 13:16

Garanti Bankası 25.000 TL kredi. Garanti Bankası nisan ayı içerisinde başlatmış olduğu yeni bireysel tüketici kredisi ile birlikte vatandaşları uygun faiz oranları ile birlikte t.c kimlik numarası sorgulaması sonrası vereceği 25.000 TL kredi kampanyasını duyurdu. Garanti Bankası yapmış olduğu yeni kredi kampanyası ile birlikte vatandaşların acil ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde çözerek 25.000 TL ve en fazla da 36 ay vadeli geri ödeme tablosu oluşturarak düşük faiz oranları ile birlikte Kredi verecektir.

GARANTİ BANKASI 25.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız t.c kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında Kredi puanınızın 1200'ü üzerinde olması isteniyor. Garanti Bankası 18 yaş üzerinde olan tüm vatandaşların gelir belgesi bankaya sunmaları durumunda Kredi işlemlerinde hızlı bir şekilde yaparak 25.000 TL ödeme verecek...

Garanti Bankası hesabınızın olması durumunda ise başvurunuzu bu banka üzerinden hızlı bir şekilde hesabınıza yatarak hemen kullanabilirsiniz. Garanti Bankası mobil uygulaması üzerinden bireysel tüketici kredisi başvurunuzu 7 gün 24 saat yapabilirsiniz.
 

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