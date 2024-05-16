Garanti BBVA Bankası 150.000 TL 12 Ay Vadeye Kadar BORÇLAR KAPANACAK Dedi! Borç Kapatma Kredisi Başladı!

Garanti BBVA Bankası 150.000 TL 12 Ay Vadeye Kadar BORÇLAR KAPANACAK Dedi! Borç Kapatma Kredisi Başladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-05-2024 14:10

Garanti Bankası borç kapatma kredisi kampanyası adı altında vermiş olduğu 150.000 TL ve 12 ay vadeli kredi kampanyasını tekrar başlattı. Garanti Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan bireysel müşteriler, kredi işlemlerini banka şubeleri üzerinden hızlı bir şekilde yapabilecek. Garanti Bankası bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak için borç kapatma kredisi kullanacak olan kişilerin sadece güncel olan banka, kredi ve banka kredi kartı borçları kapanacaktır. 

Garanti Bankası borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır? 

Garanti Bankası bireysel kredi kampanyasına başvurularınızı gerçekleştirmek ve diğer bankalardaki tüm borçlarınızı tek bir çatı altında toplamak istiyorsanız, başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte işlem yapabilirsiniz. Garanti Bankası bireysel kredilerde kredi puanı 1.200 ve üzerinde olan kişilere kredi işlemlerini yapıyor ve gelir durumunuza göre ne kadar onay aldığınızı şube yetkisinde söylüyor.  

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsunuz ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsunuz. Güncel faiz oranlarını da öğrenmek için bankanın resmi internet sitesi üzerindeki kredi kampanyaları bölümünden tüm kampanyalara bakabilir ve ihtiyacınız olan bireysel krediyi diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranları ile birlikte kullanabilirsiniz. 

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